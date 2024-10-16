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Судитимуть окупаційного «ректора» луганського аграрного вишу

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть окупаційного «ректора» луганського аграрного вишу

За здійснення колабораційної діяльності в освітній сфері перед судом постане так званий «ректор луганського державного аграрного університету імені Ворошилова», який діє під контролем окупаційної влади. Слідчі Служби безпеки України передали обвинувальний акт до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Згідно з матеріалами справи, з 2020 року підозрюваний очолює створений російськими окупантами нелегітимний аналог Луганського аграрного університету. У 2023 році навчальний заклад було перейменовано на «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение» та підпорядковано Міністерству сільського господарства рф.

Освітній процес у цьому закладі проводиться за російськими стандартами. Керівництво вишу підписало низку угод з російськими університетами для інтеграції до «єдиного освітнього простору» рф. Крім того, вся професорсько-викладацька команда пройшла перепідготовку в Ростові-на-Дону.

На базі цього закладу також здійснюється підготовка так званих «боєздатних кадрів» для збройних сил рф.

Судитимуть окупаційного «ректора» луганського аграрного вишу Судитимуть окупаційного «ректора» луганського аграрного вишу

Протягом двох із половиною років студенти проходять вогневу та тактичну підготовку, отримують навички керування військовими підрозділами й згодом отримують військову спеціальність «командир мотострілкового взводу».

Дії керівника «університету» кваліфіковані за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України як колабораційна діяльність. Наразі його оголошено в розшук.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Судитимуть окупаційного «ректора» луганського аграрного вишу

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування та оголосила у розшук осіб, які співпрацюють з окупаційними силами та керують структурними підрозділами незаконних «правоохоронних органів» на тимчасово захопленій території Луганської області.

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