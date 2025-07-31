У суді Лондона: Коломойський і Боголюбов визнані винними у привласненні мільярдів

ПриватБанк здобув стратегічну юридичну перемогу у Високому суді Лондона в масштабному позові проти своїх колишніх власників — бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Як повідомляє пресслужба банку, 30 липня суд визнав, що ці двоє осіб незаконно вивели майже 2 мільярди доларів США із фінансової установи.

Згідно з офіційною заявою, суд дійшов висновку, що колишні власники банку використовували складну схему перекредитування. Вона була спрямована на системне виведення коштів для власного збагачення. Ця схема працювала в інтересах Коломойського і Боголюбова, що, на думку суду, свідчить про цілеспрямоване шахрайство. Високий суд Лондона відкинув усі аргументи захисту, визнавши, що вони побудовані на «нечесному підґрунті».

💢 Коломойський вважав себе вищим за закон

Суддя Вільям Трауер у своєму рішенні підкреслив, що Коломойський, вірогідно, «вважав себе вищим за закон», ігноруючи норми та правила. Боголюбову, зі свого боку, закинули використання фальшивих документів з метою уникнення юридичної відповідальності. Крім того, обидва відповідачі, як зазначено у справі, знищували документи, пов’язані з позовом, що суд також розцінив як доказ їхньої недобросовісності.

Наразі остаточну суму зобов’язання ще не встановлено. Проте ПриватБанк оцінює, що колишнім власникам доведеться сплатити понад 1,7 млрд доларів, не враховуючи судових витрат та нарахованих відсотків. За попередніми оцінками, загальні фінансові зобов’язання Коломойського і Боголюбова можуть перевищити 2 мільярди доларів США.

Окремим пунктом рішення є визнання знищення доказової бази: суд встановив, що обидва бізнесмени умисно знищували документи, які стосуються фінансових операцій, що стали предметом розгляду. Це стало додатковим аргументом на користь ПриватБанку. На підставі цього банк вже готується до процедури стягнення збитків, включно з арештом закордонних активів відповідачів.

Ця справа стала прецедентом у міжнародному праві, а перемога ПриватБанку у Високому суді Лондона має стратегічне значення не лише для української банківської системи, а й для захисту національних фінансів у глобальному контексті.

У банку підкреслюють, що це лише один із кількох паралельних процесів проти колишніх власників, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі під час переднаціоналізаційного періоду.

☝️ Зазначимо, що раніше Верховний суд України остаточно відхилив касаційну скаргу Ігоря Коломойського щодо повернення ПриватБанку у приватну власність. Це рішення остаточно закріпило статус установи як державної. Провадження у справі про повернення банку було закрито, що є важливим юридичним завершенням національного етапу процесу.