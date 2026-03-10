У США зафіксували зниження підтримки президента Трампа

Рейтинг підтримки діяльності Трампа у США знизився порівняно з показниками минулого року. Частка американців, які підтримують діяльність президента Дональда Трампа, скоротилася, тоді як кількість тих, хто не схвалює його роботу, навпаки зросла. Про це повідомляє The Hill із посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного з 27 лютого по 3 березня серед 1000 зареєстрованих виборців.

Згідно з результатами опитування, 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як Дональд Трамп виконує обов’язки президента. Це на три відсоткові пункти менше, ніж у березні 2025 року, коли рівень підтримки становив 47%.

Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Для порівняння, рік тому цей показник становив 51%.

Результати дослідження також показали різний рівень підтримки президента залежно від напрямів державної політики.

Зокрема:

53% респондентів позитивно оцінюють дії Трампа у сфері безпеки кордонів ;

позитивно оцінюють дії Трампа у ; 44% опитаних підтримують його імміграційну політику ;

підтримують його ; 41% респондентів схвалюють операцію проти Ірану.

Водночас результати опитування демонструють, що загальна підтримка операції проти Ірану значно нижча — її підтримують лише 27% респондентів.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що рейтинг Трампа серед американців знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

Раніше також повідомлялося, що рівень підтримки Дональда Трампа серед представників робітничого класу опустився до найнижчого показника.