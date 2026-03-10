ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
У США зафіксували зниження підтримки президента Трампа

Денис Молотов
У США зафіксували зниження підтримки президента Трампа
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Рейтинг підтримки діяльності Трампа у США знизився порівняно з показниками минулого року. Частка американців, які підтримують діяльність президента Дональда Трампа, скоротилася, тоді як кількість тих, хто не схвалює його роботу, навпаки зросла. Про це повідомляє The Hill із посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного з 27 лютого по 3 березня серед 1000 зареєстрованих виборців.

Згідно з результатами опитування, 44% респондентів заявили, що повністю або радше підтримують те, як Дональд Трамп виконує обов’язки президента. Це на три відсоткові пункти менше, ніж у березні 2025 року, коли рівень підтримки становив 47%.

Водночас 54% опитаних повідомили, що повністю або скоріше не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Для порівняння, рік тому цей показник становив 51%.

Результати дослідження також показали різний рівень підтримки президента залежно від напрямів державної політики.

Зокрема:
  • 53% респондентів позитивно оцінюють дії Трампа у сфері безпеки кордонів;
  • 44% опитаних підтримують його імміграційну політику;
  • 41% респондентів схвалюють операцію проти Ірану.

Водночас результати опитування демонструють, що загальна підтримка операції проти Ірану значно нижча — її підтримують лише 27% респондентів.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що рейтинг Трампа серед американців знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

Раніше також повідомлялося, що рівень підтримки Дональда Трампа серед представників робітничого класу опустився до найнижчого показника.

