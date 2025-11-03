Понеділок, 3 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

У США пояснили ядерні випробування Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
У США пояснили ядерні випробування Трампа

Ядерні випробування, про які раніше оголосив президент США Дональд Трамп, не передбачають використання бойових боєприпасів або проведення ядерних вибухів. Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт у недільному ефірі телеканалу Fox News, передає агенція Bloomberg.

За його словами, йдеться про так звані «системні або некритичні випробування».

📢 «Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами», — пояснив Райт.

Посадовець уточнив, що такі тести передбачають перевірку всіх компонентів ядерної зброї, за винятком самої реакції поділу атомного ядра. Мета — переконатися, що система справна, а її елементи «здатні забезпечити необхідну геометрію для потенційного ядерного підриву».

☝️ Нагадаємо, рішення про проведення випробувань Трамп ухвалив після заяви владіміра путіна про нібито успішні тести крилатої ракети «буревісник» з «необмеженою дальністю». У відповідь американський президент доручив Пентагону розпочати підготовку до власних перевірок ядерного арсеналу США.

Пізніше Трамп підтвердив, що Вашингтон дійсно планує відновити ядерні випробування, однак не уточнив, чи йтиметься про підземні вибухи, які активно проводилися у період Холодної війни.

👉 Також стало відомо, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на надання Україні далекобійних ракет “Tomahawk”, оцінивши, що це не матиме негативного впливу на американські запаси, залишаючи остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Боїв на фронті за добу побільшало: де найгарячіше – карта від Генштабу

ПОДІЇ

70 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

ПОДІЇ

OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

ЕКОНОМІКА

Катер рф із символікою «вагнера» помічено на кордоні з Естонією

КОРДОН

Надходження до держбюджету зросли на понад 40% — Мінфін

ВАЖЛИВО

Британія продасть Туреччині винищувачі Typhoon на 10,7 млрд доларів

ПОЛІТИКА

Маніпуляція: Україна втратила мільярд доларів, підписавши контракт із «американським магазином зброї» — FT

СТОПФЕЙК

Очільник Луганщини взяв участь у форумі «Ветерани. Бізнес. Економіка»

ЛУГАНЩИНА

Україна передала Чехії учасника шахрайської мережі кол-центрів

КРИМІНАЛ

Фейк: У Вінниці військовослужбовець з Колумбії розбестив неповнолітню дівчинку

СТОПФЕЙК

СБС ЗСУ здійснили глибокі удари по російських енергооб’єктах

ВІЙНА

Як жіноче екіпірування формує новий стандарт у військовій культурі

СУСПІЛЬСТВО

Ракетний удар по Миколаєву: загинула одна людина, ще 15 — поранені

ВАЖЛИВО

Як обрати якісну екіпіровку для стрільби та тактичних занять

СУСПІЛЬСТВО

569 медзакладів надають безкоштовну та дієву реабілітацію для ветеранів і ветеранок

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"