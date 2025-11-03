У США пояснили ядерні випробування Трампа

Ядерні випробування, про які раніше оголосив президент США Дональд Трамп, не передбачають використання бойових боєприпасів або проведення ядерних вибухів. Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт у недільному ефірі телеканалу Fox News, передає агенція Bloomberg.

За його словами, йдеться про так звані «системні або некритичні випробування».

📢 «Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами», — пояснив Райт.

Посадовець уточнив, що такі тести передбачають перевірку всіх компонентів ядерної зброї, за винятком самої реакції поділу атомного ядра. Мета — переконатися, що система справна, а її елементи «здатні забезпечити необхідну геометрію для потенційного ядерного підриву».

☝️ Нагадаємо, рішення про проведення випробувань Трамп ухвалив після заяви владіміра путіна про нібито успішні тести крилатої ракети «буревісник» з «необмеженою дальністю». У відповідь американський президент доручив Пентагону розпочати підготовку до власних перевірок ядерного арсеналу США.

Пізніше Трамп підтвердив, що Вашингтон дійсно планує відновити ядерні випробування, однак не уточнив, чи йтиметься про підземні вибухи, які активно проводилися у період Холодної війни.

👉 Також стало відомо, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на надання Україні далекобійних ракет “Tomahawk”, оцінивши, що це не матиме негативного впливу на американські запаси, залишаючи остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа.