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За міністра Чернишова внесено 120 млн гривень застави

Денис Молотов
Денис Молотов
За міністра Чернишова внесено 120 млн гривень застави

У справі віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова внесено заставу в повному обсязі. Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис у коментарі для Укрінформу 2 липня.

📢 «За віцепрем’єр-міністра-міністра національної єдності сьогодні внесли заставу у повному обсязі», — зазначила вона.

Нагадаємо, що 27 червня ВАКС обрав для Чернишова запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 мільйонів гривень, яку необхідно було внести протягом п’яти днів. Суд також зобов’язав урядовця дотримуватись низки обмежень до 28 серпня.

Того ж дня ВАКС відмовився задовольнити клопотання НАБУ про тимчасове відсторонення Чернишова від посади. Як повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), захист представив лист за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому наголошувалось на негативних наслідках можливого відсторонення для роботи уряду.

☝️ ЗМІ раніше повідомляли, що у Чернишова проводили обшуки, однак на той момент він перебував у закордонному відрядженні. Згодом шостий президент України Володимир Зеленський публічно прокоментував його відсутність.

22 червня посадовець повернувся до України, а наступного дня відвідав НАБУ, де йому було вручено підозру.

Суть обвинувачення — зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі як для себе, так і для третіх осіб.

Раніше правоохоронні органи викрили масштабну корупційну схему, у якій брали участь топпосадовці та представники будівельної сфери. Вони занижували вартість землі у Києві, що призвело до збитків державі понад 1 мільярд гривень, а також отримували мільйонні «знижки» на квартири.

ЗМІ пов’язують деяких фігурантів цієї справи з оточенням Чернишова.

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