У Софіївській Борщагівці під Києвом стався вибух у квартирі

У передмісті Києва, в Софіївській Борщагівці, на дев’ятому поверсі одного з житлових комплексів пролунав потужний вибух, який спричинив пожежу. За інформацією пресслужби поліції Київської області, подія сталася в четвер, 10 жовтня. На щастя, як повідомила поліція, обійшлося без постраждалих.

Близько 13-ї години до служб надійшло повідомлення про вибух та подальше займання на дев’ятому поверсі одного з будинків. Пожежу вдалося ліквідувати силами ДСНС, але житлове приміщення повністю вигоріло. Як зазначають, причини вибуху наразі з’ясовуються.

На місці інциденту працюють правоохоронці та фахівці профільних служб, які продовжують розслідувати обставини події.

📢 “В ЖК Щасливий стався вибух у квартирі, від якого повністю винесло стіну та вікна” – повідомили місцеві ТГ-канали.

📢 “Пожежу допоміг ліквідувати охоронець житлового комплексу. За його словами стало відомо, що джерело вибуху знаходилось на кухні, ймовірно, газова плита. На місці працюють рятувальники, поліція та газова служба”, – повідомили очевидці події.

1 з 3

Нагадаємо, на початку вересня, 5 числа, у цьому ж районі також стався вибух у багатоповерхівці, під час якого постраждав чоловік.

Також раніше було повідомлено, що у Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 48-річний чоловік здійснив стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку. Зловмисника затримали на місці події.

Поліцейські встановили, що правопорушником, який здійснив стрілянину, – є 48-річний місцевий житель. Інформації про постраждалих не надходило, проте кримінальне провадження було розпочато.