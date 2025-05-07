У Швейцарії готують зустріч США і Китаю: кроки до завершення торговельної війни

У суботу у швейцарській Женеві запланована зустріч США і Китаю, що має стати важливим етапом на шляху до врегулювання затяжної торговельної війни. Про це 6 травня повідомило агентство Reuters з посиланням на заяви Офісу торгового представника та Міністерства фінансів США.

Американську делегацію на переговорах очолять міністр фінансів Скотт Бессент і головний торговельний радник Джеймісон Грір. Сам Бессент напередодні зазначив у коментарі Fox News, що налаштований на зниження напруги між Вашингтоном і Пекіном.

📢 «У мене таке відчуття, що це буде про деескалацію. Нам потрібно деескалувати ситуацію, перш ніж ми зможемо рухатися далі», — сказав Бессент.

Представники Китаю на переговорах поки не офіційно підтверджені. Водночас за попередніми оцінками, делегацію КНР може очолити віцепрем’єр Хе Ліфень — один із головних радників лідера Китаю з економічних питань.

☝️ Окрім основних переговорів, Бессент і Грір планують також окрему зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, під час якої планується обговорити поточний стан двосторонньої торгівлі між Берном і Вашингтоном.

Ця зустріч стане першою офіційною спробою налагодити діалог після тривалого періоду взаємних звинувачень і підвищення мит.

📌 Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його адміністрація начебто веде діалог з Пекіном про зниження мит, однак китайська сторона тоді це заперечувала. У відповідь Китай закликав Вашингтон скасувати обмеження і «виправити помилки», допущені у двосторонній політиці.

☝️ Також раніше повідомлялось, що адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа пропонує фінансову винагороду нелегальним мігрантам. Але тільки, якщо ті погодяться добровільно залишити територію Сполучених Штатів.