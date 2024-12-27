Українська розвідка ліквідувала трьох російських офіцерів у Запорізькій області

Внаслідок успішної операції української воєнної розвідки було ліквідовано трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Згідно з наданими даними, українські розвідники отримали точну інформацію про проведення наради командування 4-ї гвардійської військової бази російських окупаційних військ, які беруть участь у бойових діях на території Запорізької області. Після ретельної перевірки та підтвердження отриманих даних було розроблено детальний план операції.

До виконання спецоперації долучилися підрозділи Об’єднаного стратегічного угруповання військ (ОСУВ) “Таврія”, Сили безпеки та оборони (СБС) та тактична група “Тайфун” СБУ. Як зазначається, удару завдали одразу після початку польової наради окупантів. Спочатку було використано високоточну зброю HIMARS, а після прибуття евакуаційної групи противника — ударні дрони.

Унаслідок операції ліквідовано:

капітана Наґорного Дмітрія Олєґовіча, командира 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку зс рф; капітана Крохмальова Гріґорія Алєксандровіча, заступника начальника штабу з розвідки та начальника розвідки 135-го мотострілецького полку зс рф; капітана Фоміна Юрія Вікторовіча, командира зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази зс рф.



Крім ліквідації офіцерів, знищено також п’ять одиниць автомобільної техніки, яку використовували росіяни.

☝️ Нагадаємо, Володимир Зеленський 26 грудня наголосив, що всі українські атаки по території росії спрямовані на військові цілі. У той же день представники ЗСУ повідомили, що серед ймовірних втрат російської армії може бути й заступник командира 810-ї бригади зс рф. Він, за попередніми даними, міг загинути внаслідок українських ударів у Курській області.

📌 Також раніше було повідомлено, що українські Повітряні сили завдали високоточного удару по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області на росії.