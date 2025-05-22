Четвер, 22 Травня, 2025
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У НАТО поки не знають, чи запросять на саміт Зеленського

Денис Молотов
Денис Молотов
У НАТО поки не знають, чи запросять на саміт Зеленського

Організатори саміту НАТО, який має відбутися у Гаазі в червні, досі не підтвердили, чи буде на нього запрошений шостий президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо під час спільної пресконференції генерального секретаря Альянсу Марка Рютте та прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, що відбулася у середу, 22 травня, повідомляє «Укрінформ».

На запитання журналістів щодо участі українського лідера обидва високопосадовці закликали «трохи зачекати» з відповіддю.

📢 «Ми дуже хотіли б запросити Зеленського», — наголосив глава уряду Нідерландів. У свою чергу, генсек НАТО Рютте пояснив, що остаточна програма заходу ще не затверджена:

📢 «Щойно ми оприлюднимо програму — ви про все дізнаєтеся».

За словами Рютте, серед ключових тем саміту обговорюватиметься питання суттєвого підвищення обов’язкових військових витрат країн-членів. Йдеться про збільшення мінімального рівня з нинішніх 2% до орієнтовно 5% ВВП. Станом на зараз, лише 23 з 32 держав НАТО досягли діючого мінімуму.

Форум заплановано на 24 і 25 червня, і він відбудеться на майданчику Всесвітнього форуму в Гаазі. Організатори зазначають, що кошторис саміту збільшено майже вдвічі — головним чином через вимоги безпеки.

☝️Раніше в Нідерландах повідомляли, що виступають за участь президента Зеленського у саміті як почесного гостя. Однак з’явилась інформація, що проти цього запрошення виступають США. Зі свого боку, у Вашингтоні цю позицію спростували.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз і НАТО рішуче налаштовані не допустити реалізації імперських амбіцій росії. Про це у п’ятницю, 16 травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х.

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