Сікорський: ЄС та НАТО не дозволять росії відновити імперію

Європейський Союз і НАТО рішуче налаштовані не допустити реалізації імперських амбіцій росії. Про це у п’ятницю, 16 травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х (колишній Twitter), коментуючи результати українсько-російських переговорів у Стамбулі.

📢 «Європейський Союз і НАТО не дозволять росії відродити свою імперію», — написав глава польської дипломатії.

За словами Сікорського, Північноатлантичний альянс створювався саме для стримування росії, і попри роки зусиль зі сторони Заходу, кремль обрав шлях конфронтації.

📢 «Протягом понад 20 років ми намагалися європеїзувати росію. Але вона сама відкинула ці спроби, вирішивши замість цього повернутись до імперської політики», — наголосив він.

Міністр переконаний, що такий курс обернеться для росії негативними наслідками:

📢 «До кінця десятиліття ми станемо сильнішими, а росія матиме жахливе похмілля», — заявив Сікорський, реагуючи на переговори в Стамбулі.

Ці коментарі прозвучали після того, як Україна та росія провели перші за три роки прямі переговори, що відбулися у Стамбулі. У цей час у ЗМІ з’явилася інформація про неприйнятні умови, які висунула російська сторона.

☝️ Нагадаємо, після перемовин шостий президент України Володимир Зеленський, разом із лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговоривши результати контактів з рф.

👉 Також стало відомо, що у разі досягнення перемир’я між Україною та росією, європейські партнери готові допомогти ЗСУ відновити боєздатність. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.