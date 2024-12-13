У москві заарештували екс-«заступника голови уряду днр»

Басманний районний суд москви (на росії) ухвалив рішення про арешт дениса петкуна, який раніше обіймав посаду «заступника голови уряду донецької народної республіки (днр)» та керівника «апарату уряду республіки». Про це інформує російське провладне інформаційне агентство РБК.

Петкуна звинувачують у «присвоєнні (розтраті), вчиненій організованою групою в особливо великому розмірі». Згідно з російським законодавством, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

У травні 2023 року так званий «голова днр» денис пушилін призначив петкуна «керівником апарату уряду» окупованої частини Донецької області. Проте вже в червні 2024 року він був звільнений із цієї посади.

До цього, петкун працював на посаді «заступника начальника відділу департаменту регіональної промислової політики та проєктного управління Мінпромторгу росії».

☝️ Нагадаємо, раніше Національна поліція України повідомила про підозру судді «верховного суду днр» та слідчим «генеральної прокуратури днр» за неправомірне увʼязнення українських громадян за злочини, яких вони не скоювали.

👉 Також раніше було повідомлено, що на території росії заблоковано доступ до відомого месенджера Viber. Про це повідомляють російські ЗМІ в п’ятницю, 13 грудня. Обмеження, начебто, пов’язане з порушенням вимог російського законодавства, які висуваються до організаторів поширення інформації.