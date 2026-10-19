Уряд розподілив 3,77 млрд грн на стійкість регіонів

Кабінет Міністрів спрямував 3,77 млрд грн державного фінансування на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. Кошти призначені для забезпечення теплом і водою, розвитку розподіленої генерації та захисту критичної інфраструктури.

Розподіл затверджено розпорядженнями №1060-р та №1061-р від 15 жовтня 2026 року. Першим рішенням передбачено близько 1,795 млрд грн, другим — 1,978 млрд грн. Відомості про документи опублікувало офіційне видання Верховної Ради «Голос України»: розпорядження №1060-р та розпорядження №1061-р.

Фінансування розподілили в межах бюджетних призначень Міністерства розвитку громад та територій на 2026 рік за програмою «Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст».

Майже 2,2 млрд грн передбачено для субвенцій місцевим бюджетам. Ще близько 1,4 млрд грн спрямують Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для виконання проєктів у регіонах.

На що спрямують кошти Дніпропетровщина та Київ

Найбільший обсяг фінансування серед областей передбачили для Дніпропетровщини — близько 1,9 млрд грн. Головним напрямом стане забезпечення безперебійного теплопостачання, на яке виділили 1,2 млрд грн.

Решту коштів для області розподілили між трьома напрямами:

407,2 млн грн — розвиток розподіленої генерації;

188,2 млн грн — водопостачання та водовідведення;

146,7 млн грн — захист об’єктів критичної інфраструктури.

Для Києва передбачили 491,7 млн грн. Їх мають використати на захист критичної інфраструктури, зокрема об’єктів, які забезпечують життєдіяльність столиці.

Скільки передбачили іншим областям

Фінансування планів стійкості також розподілили між дванадцятьма областями:

Харківська — 338 млн грн;

Полтавська — 204 млн грн;

Кіровоградська — 122,1 млн грн;

Херсонська — 121,5 млн грн;

Київська — 114,2 млн грн;

Львівська — 70,5 млн грн;

Вінницька — 65 млн грн;

Одеська — 49,6 млн грн;

Івано-Франківська — 25,6 млн грн;

Чернігівська — 23,9 млн грн;

Хмельницька — 9,1 млн грн;

Запорізька — 3,8 млн грн.

Окремо в цьому пакеті фінансування передбачено 182,9 млн грн на реалізацію плану стійкості АТ «Укрзалізниця». Кошти спрямовують через Міністерство розвитку громад та територій за окремою бюджетною програмою.

Загалом державне фінансування заходів із реалізації планів стійкості становить 67,8 млрд грн. Як раніше повідомляли в уряді, цей обсяг сформували після внесення змін до держбюджету, які додатково передбачили на відповідні потреби 40 млрд грн.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів утворив комісію, яка займатиметься продажем державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Про це 18 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.