ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Уряд розподілив 3,77 млрд грн на стійкість регіонів

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд розподілив 3,77 млрд грн на стійкість регіонів
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 19.10.2026

Кабінет Міністрів спрямував 3,77 млрд грн державного фінансування на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. Кошти призначені для забезпечення теплом і водою, розвитку розподіленої генерації та захисту критичної інфраструктури.

Розподіл затверджено розпорядженнями №1060-р та №1061-р від 15 жовтня 2026 року. Першим рішенням передбачено близько 1,795 млрд грн, другим — 1,978 млрд грн. Відомості про документи опублікувало офіційне видання Верховної Ради «Голос України»: розпорядження №1060-р та розпорядження №1061-р.

Фінансування розподілили в межах бюджетних призначень Міністерства розвитку громад та територій на 2026 рік за програмою «Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст».

Майже 2,2 млрд грн передбачено для субвенцій місцевим бюджетам. Ще близько 1,4 млрд грн спрямують Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для виконання проєктів у регіонах.

На що спрямують кошти Дніпропетровщина та Київ

Найбільший обсяг фінансування серед областей передбачили для Дніпропетровщини — близько 1,9 млрд грн. Головним напрямом стане забезпечення безперебійного теплопостачання, на яке виділили 1,2 млрд грн.

Решту коштів для області розподілили між трьома напрямами:

  • 407,2 млн грн — розвиток розподіленої генерації;
  • 188,2 млн грн — водопостачання та водовідведення;
  • 146,7 млн грн — захист об’єктів критичної інфраструктури.

Для Києва передбачили 491,7 млн грн. Їх мають використати на захист критичної інфраструктури, зокрема об’єктів, які забезпечують життєдіяльність столиці.

Скільки передбачили іншим областям

Фінансування планів стійкості також розподілили між дванадцятьма областями:

  • Харківська — 338 млн грн;
  • Полтавська — 204 млн грн;
  • Кіровоградська — 122,1 млн грн;
  • Херсонська — 121,5 млн грн;
  • Київська — 114,2 млн грн;
  • Львівська — 70,5 млн грн;
  • Вінницька — 65 млн грн;
  • Одеська — 49,6 млн грн;
  • Івано-Франківська — 25,6 млн грн;
  • Чернігівська — 23,9 млн грн;
  • Хмельницька — 9,1 млн грн;
  • Запорізька — 3,8 млн грн.

Окремо в цьому пакеті фінансування передбачено 182,9 млн грн на реалізацію плану стійкості АТ «Укрзалізниця». Кошти спрямовують через Міністерство розвитку громад та територій за окремою бюджетною програмою.

Загалом державне фінансування заходів із реалізації планів стійкості становить 67,8 млрд грн. Як раніше повідомляли в уряді, цей обсяг сформували після внесення змін до держбюджету, які додатково передбачили на відповідні потреби 40 млрд грн.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів утворив комісію, яка займатиметься продажем державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Про це 18 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран продає нафту через росію зі знижками до 42%

ВАЖЛИВО

США заявили про допомогу в перевезенні понад 19 млн барелів нафти через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Німеччина фінансує Starlink для ЗСУ – ЗМІ

ПОЛІТИКА

США пропонують повернути російський газ до Європи – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Ефект доміно: як удари по дата-центрах паралізують російський бізнес

ПОДІЇ

Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення

КОРДОН

Світ не усвідомлює, що наближається до Третьої світової війни – FT

ПОДІЇ

Тривога цілу ніч та ранок: росія атакувала захід і центр України – що відомо про наслідки

ПОДІЇ

російська атака пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві

ВІЙНА

ЄС знову обговорює використання заморожених активів рф для України – хто за і хто проти

ПОДІЇ

Окупаційний суд у Донецьку призначив Монтян півтора року колонії

ВАЖЛИВО

Туреччина веде переговори зі США про перші шість F-35

ПОЛІТИКА

Маніпуляція: Мерц заявив, що його головна мета як канцлера — «допомагати Україні», а не знижувати ціни на пальне для німців

СТОПФЕЙК

Erayba в «Домі Стиліста»: як читати коди NC12, K10 і S19 та зібрати з них догляд

СУСПІЛЬСТВО

В Еквадорі священника вбив дерев’яний хрест

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип