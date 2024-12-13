Viber заблоковано на росії

На території росії заблоковано доступ до відомого месенджера Viber. Про це повідомляють російські ЗМІ в п’ятницю, 13 грудня.

Обмеження, начебто, пов’язане з порушенням вимог російського законодавства, які висуваються до організаторів поширення інформації.

📢 «Виконання вимог необхідне для запобігання загрозам використання месенджера з терористичною та екстремістською метою, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв’язку з розміщенням протиправної інформації», — зазначено в офіційному повідомленні відомства щодо блокування Viber на росії.

Це не перший випадок блокування популярних платформ на росії. У жовтні роботу месенджера Discord було також обмежено через аналогічні звинувачення.

☝️ Як повідомлялося раніше, російська влада наклала на американську компанію Google штраф у розмірі 20 децильйонів доларів (20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000). Ця сума викликала широкий резонанс у світовій спільноті.

👉 Також нагадаємо, що розробники мобільних додатків із банківськими рахунками на росії з 26 грудня більше не зможуть отримувати платежі через цифровий магазин Google Play. Про це повідомляє видання The Moscow Times у п’ятницю, 13 грудня.