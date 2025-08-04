Понеділок, 4 Серпня, 2025
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У Молдові ЦВК допустила до виборів блок із проросійським курсом

Денис Молотов
Денис Молотов
У Молдові ЦВК допустила до виборів блок із проросійським курсом

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови 3 серпня зареєструвала новостворене політичне об’єднання під назвою «Патріотичні соціалісти, Серце та Майбутнє Молдови». Як повідомляє NewsMaker, блок готується до участі у парламентських виборах, призначених на 28 вересня, і позиціонує себе як майбутній провідник проросійського курсу.

До складу політичного блоку увійшли три партії:
  • Партія соціалістів;
  • «Серце Молдови»;
  • «За майбутнє Молдови».

Їхні лідери заявили про спільну мету – захист суверенітету та традицій країни, а також боротьбу проти зовнішнього впливу на внутрішню політику держави.

☝️Лідер соціалістів, експрезидент Ігор Додон, виступив з гучною заявою:

📢 «Ми готові продемонструвати, що країна належить не іноземцям та продавцям країни, а людям, які тут працюють і люблять свою землю», — наголосив політик.

Символом об’єднання стала чорно-біла п’ятикутна зірка з темною серцевиною, яка, за задумом ініціаторів, має уособлювати єдність, силу та традиційні цінності.

Додон також припустив, що «блок може бути розширений» за рахунок Партії комуністів. За його словами, остаточне рішення про приєднання буде ухвалене «в найближчі дні».

Проте, навіть після реєстрації ЦВК, блок ще не отримав статусу учасника виборчої кампанії. Для цього його представники повинні подати повний список кандидатів у депутати. Лише після цього Центрвиборчком зможе винести остаточне рішення щодо участі об’єднання у виборах.

📌 На тлі цих подій варто згадати, що раніше влада Молдови не допустила до перегонів інший проросійський блок, пов’язаний з олігархом-втікачем.

Президентка Молдови Мая Санду неодноразово попереджала про спроби втручання кремля у внутрішньополітичні процеси. Зокрема, у липні вона заявила:

📢 «росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори», — сказала Санду, наголошуючи на необхідності захисту демократичних процедур.

👉 Також нагадаємо, що формальний керівник Білорусі Олександр Лукашенко вкотре озвучив ідею про так зване «об’єднання» росії з Європейським союзом.

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