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СУСПІЛЬСТВО

У Львові люди з криками «ганьба» випхали ТЦК з ресторану, де святкували весілля

Денис Молотов
Денис Молотов
У Львові люди з криками «ганьба» випхали ТЦК з ресторану, де святкували весілля

У Львові розгорівся скандал через дії військових (або осіб, схожих на військових) під час проведення весілля в одному з місцевих ресторанів. Представники територіального центру комплектації (ТЦК та СП) здійснили несподівану перевірку (рейд/облаву). Відео інциденту було оприлюднено в Телеграм-каналі “Львівіч” та розповсюдилось по багатьох медіаресурсах як України, так й ворожих пабліках.

📢 «ТЦК у Львові поводиться агресивно. Так само як і вчора в Житомирі. Дивіться, ми щойно були на святкуванні нашого юриста Олега, і ось що сталося: це Сихів, ресторан “Соната”. Зазвичай непомітне місце, всі усередині спокійно відпочивали. Раптом ТЦК заходить з двох сторін – ззаду та спереду закладу, вриваються всередину, не питаючи дозволу», – розповів один із гостей заходу Сергій Косянчук.

Він також додав, що люди у військовій формі були всі з прихованим обличчям у балаклаву та, нібито, застосували фізичну силу. Зокрема, повідомляється про застосування фізичної сили до жінок.

За словами Косянчука, один із представників ТЦК навіть завдав удару жінці. Гості намагалися вигнати військових, адже вважали їхні дії незаконними, оскільки вони влаштували «свавілля».

📢 «Реагуючи на цю ситуацію, “присутні їх просто вигнали фізично, послали і вигнали, тому що це було свавілля, яке люди більше не можуть терпіти”», – заявив Косянчук у відео.

Подібні інциденти відбулися 12 жовтня в Дніпрі, де під час перевірки документів бізнесмен Сергій Положай висловлювався грубо на адресу військових. Також у Черкасах під час концерту українського коміка Антона Тимошенка співробітники ТЦК провели рейд в обласній філармонії.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у п’ятницю ввечері, 11 жовтня, величезна кількість працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) спільно з поліцією здійснили рейди у клубах та ресторанах у таких містах, як Київ, Дніпро, Харків, Вінниця, Хмельницький та інші. Фото і відео з заходів вечірнього масованого «оповіщення» чоловіків активно поширюються користувачами у соціальних мережах.

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