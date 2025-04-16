У Києві виявили великий арсенал незаконної зброї

У середу, 16 квітня, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про виявлення великого арсеналу зброї у Києві. Схованку знайшли в одному з гаражів у Деснянському районі столиці.
За даними слідства, власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. У гаражі зберігалася велика кількість зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.
🔍 У приміщенні було виявлено:
- понад 35 тисяч патронів різного калібру;
- 6 гранатометів;
- 6 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
- 130 гранат;
- 90 ВОГів;
- автомати та снайперські гвинтівки;
- ударно-дистанційні запали;
- прилади для спостереження;
- пістолети;
- протипіхотні міни.
📌 Як уточнили у ДБР, походження цієї зброї наразі встановлюється. Також слідство з’ясовує, з якою метою підозрювані зберігали арсенал.
Затриманим вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
🔹 Раніше в Україні вже проводили масштабні заходи для боротьби з незаконним обігом зброї. Зокрема, в межах спецоперації правоохоронці провели понад 1000 обшуків, під час яких:
- було вилучено понад 800 одиниць зброї;
- знайдено 57 кілограмів вибухівки;
- затримано 67 підозрюваних.
☝️ Також стало відомо, що правоохоронця з Чернівецької області звинувачують у переправленні військовозобов’язаних через державний кордон за грошову винагороду. Про завершення досудового розслідування у цій справі 16 квітня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).