Четвер, 17 Квітня, 2025
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У Києві виявили великий арсенал незаконної зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві виявили великий арсенал незаконної зброї

У середу, 16 квітня, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про виявлення великого арсеналу зброї у Києві. Схованку знайшли в одному з гаражів у Деснянському районі столиці.

За даними слідства, власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. У гаражі зберігалася велика кількість зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.

🔍 У приміщенні було виявлено:
  • понад 35 тисяч патронів різного калібру;
  • 6 гранатометів;
  • 6 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
  • 130 гранат;
  • 90 ВОГів;
  • автомати та снайперські гвинтівки;
  • ударно-дистанційні запали;
  • прилади для спостереження;
  • пістолети;
  • протипіхотні міни.

📌 Як уточнили у ДБР, походження цієї зброї наразі встановлюється. Також слідство з’ясовує, з якою метою підозрювані зберігали арсенал.

Затриманим вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

🔹 Раніше в Україні вже проводили масштабні заходи для боротьби з незаконним обігом зброї. Зокрема, в межах спецоперації правоохоронці провели понад 1000 обшуків, під час яких:

  • було вилучено понад 800 одиниць зброї;
  • знайдено 57 кілограмів вибухівки;
  • затримано 67 підозрюваних.

☝️ Також стало відомо, що правоохоронця з Чернівецької області звинувачують у переправленні військовозобов’язаних через державний кордон за грошову винагороду. Про завершення досудового розслідування у цій справі 16 квітня повідомила  пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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