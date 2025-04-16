Четвер, 17 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Правоохоронець за €20 тис. переправляв чоловіків до Румунії

Денис Молотов
Денис Молотов
Правоохоронець за €20 тис. переправляв чоловіків до Румунії

Правоохоронця з Чернівецької області звинувачують у переправленні військовозобов’язаних через державний кордон за грошову винагороду. Про завершення досудового розслідування у цій справі 16 квітня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

📢 «Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Чернівецької області, який намагався вивезти за кордон військовозобов’язаного у багажнику авто», — йдеться у повідомленні.

Справу скерували до суду з обвинувальним актом. За даними слідства, з листопада 2024 року фігурант систематично займався переправленням військовозобов’язаних чоловіків до Румунії, використовуючи службову інформацію про маршрути і графіки руху прикордонників.

Правоохоронець за €20 тис. переправляв чоловіків до Румунії💰 За 20 тисяч євро він організовував втечу з України: доставляв «клієнтів» власним автомобілем до прикордонної зони, а далі супроводжував пішки через кордон.

Один із таких епізодів завершився затриманням. Так, 16 січня зловмисника схопили «на гарячому» — під час перевезення чергового чоловіка у багажнику авто. Під час обшуку правоохоронці вилучили 20 тис. євро готівки, а також виявили самого чоловіка, який намагався втекти з України шляхом незаконного перетину кордону.

💢 Наразі обвинуваченого правоохоронця відсторонено від посади.

Йому інкримінують:
— обвинувачення у проханні надати неправомірну вигоду службовій особі з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 ККУ);
організацію незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

⚖️ Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

☝️ Нагадаємо, на Одещині було викрито іншу подібну схему. Так, правоохоронниця за 25 тисяч доларів пропонувала організований виїзд для чоловіків через державний кордон.

📌 Також раніше стало відомо, що у ніч на 12 квітня двоє українців спробували втекти з України шляхом незаконного перетину кордону з Молдовою. Чоловіки намагались переплисти річку Дністер на надувних тюбінгах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

92 бої за добу: окупанти 29 разів атакували на Покровському напрямку

ПОДІЇ

У Києві виявили великий арсенал незаконної зброї

КРИМІНАЛ

Трамп відмовив Україні в системах Patriot, попри її готовність заплатити 50 млрд доларів – ЗМІ

ПОДІЇ

Рада закликала ЄС продовжити торговельні преференції для України

ВЛАДА

На фронті 70 боїв: понад третина – на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Bloomberg: росія на переговорах із США просить купити літаки Boeing за рахунок заморожених активів

ПОДІЇ

БпЛА рф атакували Полтавщину: пошкоджено електромережі

ВІЙНА

Ветеранам дадуть гроші на купівлю житла

ВЛАДА

Росія атакувала Україну 97 БпЛА «Shahed»: знищено 57 дронів

ВІЙНА

Зросла кількість жертв російського удару по Кривому Рогу

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип