Правоохоронець за €20 тис. переправляв чоловіків до Румунії

Правоохоронця з Чернівецької області звинувачують у переправленні військовозобов’язаних через державний кордон за грошову винагороду. Про завершення досудового розслідування у цій справі 16 квітня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

📢 «Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Чернівецької області, який намагався вивезти за кордон військовозобов’язаного у багажнику авто», — йдеться у повідомленні.

Справу скерували до суду з обвинувальним актом. За даними слідства, з листопада 2024 року фігурант систематично займався переправленням військовозобов’язаних чоловіків до Румунії, використовуючи службову інформацію про маршрути і графіки руху прикордонників.

💰 За 20 тисяч євро він організовував втечу з України: доставляв «клієнтів» власним автомобілем до прикордонної зони, а далі супроводжував пішки через кордон.

Один із таких епізодів завершився затриманням. Так, 16 січня зловмисника схопили «на гарячому» — під час перевезення чергового чоловіка у багажнику авто. Під час обшуку правоохоронці вилучили 20 тис. євро готівки, а також виявили самого чоловіка, який намагався втекти з України шляхом незаконного перетину кордону.

💢 Наразі обвинуваченого правоохоронця відсторонено від посади.

Йому інкримінують:

— обвинувачення у проханні надати неправомірну вигоду службовій особі з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 ККУ);

— організацію незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

⚖️ Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

☝️ Нагадаємо, на Одещині було викрито іншу подібну схему. Так, правоохоронниця за 25 тисяч доларів пропонувала організований виїзд для чоловіків через державний кордон.

📌 Також раніше стало відомо, що у ніч на 12 квітня двоє українців спробували втекти з України шляхом незаконного перетину кордону з Молдовою. Чоловіки намагались переплисти річку Дністер на надувних тюбінгах.