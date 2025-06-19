У Києві в ТЦК виявили заробіток на мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове слідство у справі про організацію корупційної схеми заробітку на «мобілізації». До цього виявились причетні посадовці столичного РТЦК, колишній голова військово-лікарської комісії та двоє цивільних. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Про це у середу, 18 червня, повідомили у ДБР.

☝️За версією слідства, до організації чергової корупційної схеми причетний цивільний посередник, який підшуковував охочих уникнути мобілізації, збирав з них документи та передавав їх службовцям РТЦК.

📢 «Учасники злочинної групи виготовляли фіктивні військово-облікові документи про непридатність до служби та виключення з військового обліку. Вартість “пакета послуг” становила від 2 до 15 тисяч доларів», — повідомили у ДБР.

🔍 Слідство встановило, що навіть після відсторонення з посади за попередні правопорушення колишній голова ВЛК продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов’язаних.

У межах обшуків вилучено понад 1,2 мільйона доларів та 45 тисяч євро готівкою, 11 автомобілів преміумкласу орієнтовною вартістю приблизно 100 тисяч доларів кожен. Окрім того, виявлено документи та записи, які підтверджують існування масштабної корупційної схеми та факти незаконного зняття з обліку.

📢 «Слідством встановлено, що оборудка дозволила уникнути мобілізації тисячам чоловіків. Перевірено документи понад 4 000 виключених з обліку військовозобов’язаних», — підкреслили у Бюро.

🔄 На сьогодні понад 500 людей уже поновлено на військовому обліку, а щодо ще щонайменше тисячі осіб процедура триває.

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📌 Напередодні правоохоронці виявили аналогічні корупційні схеми в Одеській, Тернопільській, Львівській, Харківській, Закарпатській та Вінницькій областях. За даними слідства, вартість «послуг» у цих випадках сягала $25 000 за одну людину.

☝️ Також нагадаємо, що у Львівській області 31-річний мобілізований чоловік з Волині випав з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон, зазнавши тяжкої травми. Його госпіталізували у несвідомому стані.