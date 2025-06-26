У Києві судитимуть посадовця за розтрату 2,2 млн грн бюджетних коштів

У Києві скеровано до суду обвинувальний акт проти заступника голови Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, якого підозрюють у розтраті понад 2,2 млн гривень бюджетних коштів. Про це у четвер, 26 червня, повідомила поліція Києва.

🧾 Як зазначається в офіційному повідомленні, впродовж 2022–2024 років троє співробітників установи, перебуваючи за межами України, отримували заробітну плату, попри відсутність офіційних відряджень та можливості працювати дистанційно. В організації не було технічних чи організаційних умов для виконання обов’язків у такий спосіб.

Водночас підозрюваний, який на той момент виконував обов’язки голови правління установи, підписав документи, що стали підставою для виплат цим працівникам. Таким чином було безпідставно витрачено кошти з державного бюджету.

У поліції уточнили:

📢 «Посадовець підписав документи на виплату зарплат трьом працівникам, які перебували за кордоном і не мали права працювати дистанційно».

📄 Йому оголошено підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, що кваліфікується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

⚖️ Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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