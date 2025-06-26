П’ятниця, 27 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Києві судитимуть посадовця за розтрату 2,2 млн грн бюджетних коштів

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві судитимуть посадовця за розтрату 2,2 млн грн бюджетних коштів

У Києві скеровано до суду обвинувальний акт проти заступника голови Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, якого підозрюють у розтраті понад 2,2 млн гривень бюджетних коштів. Про це у четвер, 26 червня, повідомила поліція Києва.

🧾 Як зазначається в офіційному повідомленні, впродовж 2022–2024 років троє співробітників установи, перебуваючи за межами України, отримували заробітну плату, попри відсутність офіційних відряджень та можливості працювати дистанційно. В організації не було технічних чи організаційних умов для виконання обов’язків у такий спосіб.

Водночас підозрюваний, який на той момент виконував обов’язки голови правління установи, підписав документи, що стали підставою для виплат цим працівникам. Таким чином було безпідставно витрачено кошти з державного бюджету.

У поліції уточнили:

📢 «Посадовець підписав документи на виплату зарплат трьом працівникам, які перебували за кордоном і не мали права працювати дистанційно».

📄 Йому оголошено підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, що кваліфікується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

⚖️ Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

📌 Нагадаємо також:
      • На Дніпропетровщині нещодавно засудили начальника відділення персоналу штабу військової частини до 7 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним у заволодінні держмайном в особливо великих розмірах.
      • А в іншій справі колишнього командира бригади тероборони разом із трьома підлеглими звинувачують у сприянні виплаті майже 1,2 млн грн додаткової винагороди дружині комбрига.
      • Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.
- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе

ВІЙНА

Україна повернула військових, які понад три роки були в полоні рф

ВАЖЛИВО

В Ірані повідомили про «перемогу» над США та Ізраїлем

ПОЛІТИКА

КНДР готується до нового перекидання військ у рф

ПОДІЇ

Польща виходить з міжнародної конвенції щодо мін

ПОДІЇ

Санкції проти росії: Австралія розширила обмеження

ВАЖЛИВО

Чи ще популярний в будівництві профнастил?

СУСПІЛЬСТВО

Есмінці КНДР створені за допомогою рф, але не боєздатні — ЗМІ

ПОДІЇ

Судитимуть «прокурорку Свердловська» за співпрацю з окупантами

КРИМІНАЛ

79 бойових зіткнень на фронті: на яких напрямках ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"