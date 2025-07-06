У Києві стався вибух біля ТЕЦ-6: над містом здійнявся густий дим

У неділю, 6 липня, мешканці Києва стали свідками потужного вибуху, що пролунав у Деснянському районі неподалік теплоелектроцентралі ТЕЦ-6. У небо здійнявся густий чорний дим, який було видно на значній відстані. Інформація швидко поширилася в соцмережах і телеграм-каналах, що викликало занепокоєння серед мешканців столиці.

☝️ Однак, вже за короткий час міський голова Києва Віталій Кличко спростував чутки про надзвичайну ситуацію на самій теплоелектроцентралі. Він повідомив, що джерело вибуху не має жодного стосунку до ТЕЦ-6.

📢 «Вибух, про який наразі повідомляють у Telegram-каналах, не має відношення до ТЕЦ-6. За попередньою інформацією, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства, що розташоване поблизу теплоелектроцентралі», – зазначив Кличко у своєму зверненні.

На місце події оперативно прибули рятувальники, пожежники та правоохоронці. За словами мера, станом на момент заяви, постраждалих унаслідок інциденту не було зафіксовано. Рятувальні служби продовжують роботу на території, де стався вибух.

Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко також звернувся до громадян із роз’ясненням ситуації. За його словами, внаслідок події на кількох вулицях лівобережної частини столиці тимчасово зникло електропостачання в окремих житлових будинках.

📢 «Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Насправді подія сталася на території приватного підприємства поблизу. Причини вибуху з’ясовуються, проте пожежу, що виникла після вибуху, вже локалізовано», – уточнив Ткаченко.

У КМВА запевнили, що наразі загрози для життя мешканців немає, а електропостачання найближчим часом буде відновлено.

🔥 Нагадаємо, 2 липня поблизу Житомира також пролунала серія вибухів. Спочатку припускали, що інцидент стався на автозаправній станції, однак згодом ця інформація не підтвердилася.

☝️ Також сьогодні вранці, 6 липня, російські війська завдали повітряного удару безпілотниками по місту Кременчук у Полтавській області.