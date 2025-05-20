У Києві стартував восьмий перегляд програми EFF між Україною та МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для проведення восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Обговорення стартували 20 травня.

📢 «Місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея сьогодні розпочинає консультації з українською владою у рамках восьмого перегляду програми EFF», — йдеться в офіційній заяві постійної представниці Фонду в Україні Прішили Тофано, яку цитує Інтерфакс-Україна.

Напередодні, 19 травня, відбулася установча нарада у дистанційному форматі. У ній взяли участь представники Національного банку, Міністерства фінансів та місії МВФ.

Як повідомив Національний банк України, голова НБУ Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко та керівник місії МВФ Гевін Грей обговорили хід виконання програми та основні питання, які буде винесено на порядок денний консультацій.

🔍 За даними регулятора, серед ключових тем переговорів — стратегії мобілізації внутрішніх доходів, збереження боргової стійкості, а також подальше впровадження структурних реформ у фінансовому секторі.

📉 «Пріоритетним завданням НБУ залишається приборкання інфляції. З колегами з МВФ обговоримо заходи для зниження інфляційного цінового тиску. Крім того, у фокусі – можливості для подальшої валютної лібералізації», — зазначили в Нацбанку.

☝️ Нагадаємо, наприкінці березня МВФ завершив сьомий перегляд програми EFF та виділив Україні восьмий транш у розмірі $400 млн. Тоді ж повідомлялося, що українська сторона звернулася до Фонду з проханням про зменшення суми траншу.

📊 У 2025 році Україна планує отримати загалом $2,7 млрд у рамках чотирьох квартальних переглядів програми співпраці з МВФ.