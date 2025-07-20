У Києві померла жінка, яку збив п’яний працівник прокуратури

Жінка, яку 19 липня збив автомобіль на тротуарі в центрі столиці, померла в лікарні. Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, за кермом автівки перебував працівник органів прокуратури, який на момент аварії був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

📢 «На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – зазначив генпрокурор.

Трагедія сталася на вулиці Велика Васильківська в Києві. Водій, втративши контроль над авто, вилетів на пішохідну частину і збив перехожу. За словами правоохоронців, чоловік намагався втекти з місця події, однак був затриманий. Виявилося, що за кермом перебував Андрій Молочний — державний службовець та працівник прокуратури, щоправда, не прокурор.

📢 «Учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події», – нагадав Кравченко.

Результати медичного огляду підтвердили: в організмі водія виявлено 1,77 проміле алкоголю, що більш ніж у вісім разів перевищує допустиму норму. Слідство кваліфікує дії Молочного за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого.

Прокуратура вже повідомила водію про підозру. Сторона обвинувачення наполягає на найсуворішому запобіжному заході — триманні під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Генеральний прокурор підкреслив, що особисто контролює перебіг цієї справи: від обрання запобіжного заходу до підтримання державного обвинувачення в суді.

Цей випадок — не перший подібний злочин за участі правоохоронців. Лише нещодавно працівник поліції з Житомирської області, також перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив смертельну ДТП.

У столиці триває суд над колишнім правоохоронцем, який скоїв летальну аварію на Гостомельському шосе.