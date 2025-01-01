Четвер, 2 Січня, 2025
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У Києві під завалами будинку виявлено тіло загиблої

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві під завалами будинку виявлено тіло загиблої
Під завалами будинку виявлено тіло загиблої жінки

У житловому будинку в Печерському районі Києва, пошкодженому внаслідок ранкової атаки російських безпілотників, рятувальники виявили тіло загиблої жінки під завалами. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація 1 січня.

📢 «В житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору, під завалами виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває», – зазначено в повідомленні.

За даними Офісу Генерального прокурора, кількість постраждалих через цю атаку зросла до семи людей. Серед постраждалих є дві вагітні жінки. Це в черговий раз демонструє відсутність людяності ворога та тяжкість наслідків російських атак на мирне населення.

Вночі та вранці 1 січня російські сили завдали удару по Києву за допомогою ударних безпілотників типу «Шахед». Уламки збитих дронів спричинили руйнування у двох районах столиці – Печерському та Святошинському.

Згодом Повітряні сили України оприлюднили інформацію щодо роботи протиповітряної оборони у десяти областях країни під час новорічної ночі.

☝️ Також раніше повідомлялось, що в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російських дронів сталося загоряння даху одного з корпусів Національного банку України.

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