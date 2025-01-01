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У Києві уламки збитих дронів пошкодили будівлю Нацбанку

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві уламки збитих дронів пошкодили будівлю Нацбанку
Наслідки російської атаки на Київ

У Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російських дронів сталося загоряння даху одного з корпусів Національного банку України. Про це у середу, 1 січня, повідомила пресслужба НБУ.

📢 «Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін», – зазначено у заяві.

У НБУ також наголосили, що керівництво і персонал продовжують працювати згідно з затвердженими протоколами, забезпечуючи стабільність і безперебійну роботу установи.

Тим часом Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом чергової атаки на столицю України. Дії російських агресорів кваліфіковано як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Сьогодні вночі та вранці російські війська здійснили масовану атаку на Київ за допомогою ударних дронів типу «Шахед». Уламки збитих безпілотників спричинили руйнування у Печерському та Святошинському районах. Зокрема, у житловому будинку зруйновано два поверхи, внаслідок чого постраждали шість людей.

Трохи пізніше Повітряні сили України повідомили про результати роботи ППО у десяти областях країни впродовж новорічної ночі.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на вівторок російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, використавши десятки ракет та ударних дронів. Значну частину цілей було знищено силами протиповітряної оборони (ППО). Також за даними військових, унаслідок атаки було зафіксовано влучання балістичних ракет у Сумській та Київській областях.

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