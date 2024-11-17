Обстріл Нікопольщини: росіяни вбили двох людей, багато руйнувань

У неділю вранці російські окупаційні війська здійснили обстріл Нікопольщини Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів. Про це 17 листопада повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації (ОВА).

За його словами, російські загарбники застосували артилерію та дрони-камікадзе.

📢 «Через ворожий обстріл Нікопольщини загинули дві людини. Це 58-річний чоловік і 62-річна жінка. Співчуття рідним. Пʼять місцевих мешканців постраждали. Три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу», – наголосив керівник області.

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Унаслідок ударів пошкоджено транспортне підприємство, кілька приватних будинків, господарські споруди та автівки.

☝️ Раніше повідомлялося, що 17 листопада під час масованого обстрілу в Дніпропетровській області загинули двоє залізничників.