Четвер, 3 Липня, 2025
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У Конотопі російські БпЛА вразили інфраструктурний об’єкт

Денис Молотов
Денис Молотов
У Конотопі російські БпЛА вразили інфраструктурний об'єкт

Уранці 3 липня Конотоп Сумської області зазнав удару з боку російських загарбників за допомогою ударних безпілотників. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Артем Семеніхін.

🔺 За його словами, в результаті ворожої атаки знищено один з об’єктів місцевої інфраструктури. Попри масштаб пошкоджень, людських жертв вдалося уникнути.

📢 «Станом на цей момент – без постраждалих», – написав Семеніхін, подякувавши екстреним службам за оперативну роботу.

🕙 Перші повідомлення про загрозу з повітря надійшли від Повітряних сил ЗСУ. Близько 10:00 військові попередили про наближення групи ворожих БпЛА у бік Конотопа. А вже о 10:19 у місті пролунали вибухи, про що першим сповістив сам Семеніхін.

⚠️ Це не перший випадок атаки на Сумщину. Нагадаємо, у ніч на 24 червня внаслідок ракетного удару росіян у Сумській області загинули троє людей, серед яких — 8-річний хлопчик. Ще шестеро людей дістали поранення.

☝️ Раніше повідомлялося, що російські сили використовували дрони для атак на дві громади регіону. У результаті одного з таких обстрілів постраждали діти і вагітна жінка.

Сумська область регулярно потрапляє під обстріли та дронові атаки через близькість до кордону з рф. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали небезпеки.

👉 Також нагадаємо, що масована нічна атака російських ударних дронів відбулася в ніч проти 3 липня по всій території України. Загарбники випустили загалом 52 ударних безпілотники, серед яких — «Shahed-131/136» та безпілотники-імітатори різних типів.

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