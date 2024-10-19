У КМВА повідомили про наслідки повітряної атаки рф на Київ

У ніч на 19 жовтня російські війська намагалися здійснити чергову повітряну атаку на Київ за допомогою дронів. Це призвело до пошкоджень житлової інфраструктури та приватного майна у місті. Про наслідки повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької районної адміністрації Микола Калашник у суботу, 19 жовтня.

📢 «Надійшли нові повідомлення щодо завданої шкоди у нашому районі за результатами сьогоднішньої нічної атаки країною-терористом», – повідомив він про наслідки ворожої атаки.

Зокрема, було пошкоджено кілька автомобілів, фасади багатоповерхових будинків у різних мікрорайонах, балконну раму та вікна однієї з квартир. Також зазнав ушкоджень дах закладу громадського харчування.

За словами Калашника, на щастя, постраждалих немає.

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☝️ Нагадаємо, що Київську область цієї ночі атакували російські безпілотники (БпЛА). Сили протиповітряної оборони відпрацювали успішно, знешкодивши всі ударні дрони ворога.

📌 Також раніше було повідомлено, що ситуація у місті Покровськ на Донеччині, де бої не припиняються вже протягом кількох місяців, продовжує ускладнюватися. Готуючись до вторгнення російських загарбників, на вулицях встановлюються фортифікаційні споруди, а місцева влада закликає мешканців невідкладно покидати місто, поки це ще можливо.