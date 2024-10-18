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Покровськ: встановлюють захисні споруди та скасували опалювальний сезон

Денис Молотов
Денис Молотов
Покровськ: встановлюють захисні споруди та відмінили опалювальний сезон

Ситуація у місті Покровськ на Донеччині, де бої не припиняються вже протягом кількох місяців, продовжує ускладнюватися. Готуючись до вторгнення російських загарбників, на вулицях встановлюються фортифікаційні споруди, а місцева влада закликає мешканців невідкладно покидати місто, поки це ще можливо. Про підготовку до опалювального сезону не йдеться. Про це повідомила міська військова адміністрація Покровська на своїй сторінці у соцмережах в п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Бетонні пірамідки у спальному районі – це, на жаль, реальність Покровська. Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде», – йдеться у повідомленні адміністрації.

Наразі у Покровську залишаються близько 12 тисяч людей, серед яких кілька десятків дітей. 40% міста залишилося без електропостачання. Голова міської військової адміністрації Сергій Добряк наполягає на тому, щоб жителі не зволікали з евакуацією. Він зазначив, що хоча у деяких районах ще працюють пункти незламності для обігріву, ситуація може швидко змінитися, якщо бойові дії посиляться та лінія фронту наблизиться.

За припущеннями естонської розвідки, українські війська можуть бути змушені покинути Покровськ до кінця року.

Минулого місяця вдалося відновити водопостачання завдяки модульній фільтрувальній станції, але наразі її робота знову припинена через інтенсивні бойові дії.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Херсоні п’ятеро працівників комунальних служб отримали поранення внаслідок атаки російського безпілотника (дрона).

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