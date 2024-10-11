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ЕКОНОМІКА

У Казахстані зі складу акціонерів вийшла «московська біржа»

Денис Молотов
Денис Молотов
У Казахстані зі складу акціонерів вийшла «московська біржа»

Московська біржа вийде зі складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE). Про це повідомляє видання The Moscow Times та інформаційні Телеграм-канали у п’ятницю, 11 жовтня.

📢 «Принципове рішення про те, що Мосбіржа вийде зі складу акціонерів KASE, ухвалене, і воно колегами Мосбіржі підтримано. Я хотів би сказати, що це правильне професійне рішення», — заявив голова Національного банку Казахстану Тимур Сулейманов.

Раніше Аліна Алдамберген, голова правління Казахстанської біржі KASE, зазначала, що біржа веде переговори щодо викупу частки акцій у Мосбіржі. Вона пояснила, що викуп може здійснити як сама KASE, так і інші треті особи за погодженням із казахстанською стороною.

Таке рішення про виведення Мосбіржі ухвалили після консультацій із міжнародними юристами, які оцінювали ризики.

Керівництво KASE висловлювало побоювання, що присутність російської компанії “Московська біржа”, яка перебуває під санкціями, серед акціонерів може ускладнити співпрацю з іноземними фінансовими структурами та партнерами.

На сьогодні частка Мосбіржі в акціонерному капіталі KASE складає 13,1%, а її ринкова вартість оцінюється в 12,1 мільярда тенге, що дорівнює 2,2 мільярда рублів. Варто зазначити, що російська біржа отримала ці акції Казахстанської біржі в рамках стратегічного партнерства за надані росіянами технології.

Нагадаємо, що в серпні торги на Московській біржі були тимчасово призупинені, а раніше китайський державний банк відмовився від співпраці з Мосбіржею через санкційні обмеження.

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