Понеділок, 15 Грудня, 2025
У Гельсінкі відбудеться саміт країн східного флангу ЄС

Денис Молотов
У столиці Фінляндії, Гельсінкі, 16 грудня відбудеться зустріч лідерів восьми країн східного флангу Європейського Союзу. Основною темою саміту стане посилення обороноздатності ЄС та забезпечення надійного захисту його кордонів на тлі потенційних ризиків з боку росії. Про це у неділю, 14 грудня, повідомив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує Bloomberg.

У саміті візьмуть участь представники Фінляндії, Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії. За словами Орпо, росія залишається серйозною загрозою для безпеки Європи як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, а найбільший тиск відчувають саме східні кордони ЄС.

📢 «росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи», – наголосив прем’єр-міністр Фінляндії.

Під час зустрічі учасники планують звернутися до керівництва Європейського Союзу із закликом збільшити фінансування оборонних програм. Основний акцент буде зроблено на зміцненні прикордонної безпеки, розвитку систем протиповітряної оборони, протидії безпілотникам, а також розширенні можливостей сухопутних військ.

За словами Орпо, наразі на пілотні оборонні проєкти вже виділено близько 1,5 млрд євро. Водночас країни східного флангу розраховують на суттєве збільшення фінансування в межах наступного багаторічного бюджету ЄС, який стартує у 2027 році. Очікується, що загальний оборонний фонд у цьому бюджеті може сягнути 135 млрд євро.

Крім фінансових питань, Євросоюз стикається і з кадровими проблемами у сфері оборонної промисловості. Галузь відчуває дефіцит кваліфікованих працівників, необхідних для реалізації масштабних планів переозброєння. У відповідь на це Європейська комісія підготувала програму перекваліфікації до 600 тисяч осіб для роботи в оборонному секторі.

Нагадаємо

☝️ 17 листопада у Фінляндії розпочалися військові навчання Northern Strike 225, які проходили на найбільшому в Західній Європі полігоні Роваярві в Лапландії, розташованому приблизно за 100 км від кордону з росією.

Також повідомлялося, що Фінляндія долучилася до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для потреб України.

➡️ До того ж переговори між Україною та Сполученими Штатами щодо завершення війни дедалі більше перетворюються на протистояння, у якому росія фактично не бере прямої участі.

