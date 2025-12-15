Понеділок, 15 Грудня, 2025
Протистояння Києва та США під виглядом «мирного плану»: WSJ

Денис Молотов
Протистояння Києва та США під виглядом «мирного плану»: WSJ

Переговори між Україною та Сполученими Штатами щодо завершення війни дедалі більше перетворюються на протистояння, у якому росія фактично не бере прямої участі. Процес пошуку миру між Україною, Європейським Союзом і США стикається з глибокими розбіжностями. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, Вашингтон прагне швидкого завершення війни, бажано до кінця року. Водночас Київ і Брюссель наполягають на необхідності врегулювання ключових суперечностей перед ухваленням будь-яких політичних рішень.

Тиск США на Україну

За даними WSJ, адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на шостого президента України Володимира Зеленського, закликаючи його погодитися на «мирну угоду» з росією. Українська сторона, зі свого боку, не готова відводити війська з територій Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем ЗСУ. Київ разом із європейськими партнерами вимагає чітких і зрозумілих гарантій від США щодо дій у разі порушення росією можливих домовленостей або нового нападу.

У публікації зазначається, що офіційні представники рф називають американський мирний план прийнятною основою для подальших дискусій, однак його остаточне схвалення залишається під питанням. Водночас європейські лідери переконані, що москва не зацікавлена в реальному завершенні війни. Вони побоюються, що успіх росії в Україні може створити небезпечний прецедент для подальших конфліктів у Європі.

📢 «Те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками», — цитує видання слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сказані ним у Берліні.

Журнал також звертає увагу на те, що американський план містить положення, відповідно до якого Київ мав би відмовитися від спроб повернення окупованих росією територій. Це може бути сприйнято як фактичне визнання анексії частини України.

Крім того, така угода здатна суттєво ускладнити перспективи вступу України до НАТО. У разі підтримки плану з боку США можливе поступове відновлення доступу росії до світової економіки та міжнародних проєктів.

У матеріалі також зазначається, що Велика Британія, Франція та низка інших європейських держав підготували детальні пропозиції щодо підтримки України, включно з можливим залученням сил безпеки. Ці ініціативи вже обговорювалися з американськими військовими посадовцями, однак офіційного рішення з боку Вашингтона наразі немає. Українська сторона наполягає на юридично зобов’язуючих гарантіях безпеки, аналогічних до статті 5 НАТО.

Водночас кремль виступає категорично проти включення до мирного плану пропозицій, розроблених Києвом і Брюсселем. Зокрема тих, що стосуються створення демілітаризованої зони в Донецькій області. Радник російського диктатора юрій ушаков заявив, що росія готова жорстко відстоювати свої позиції.

Нагадаємо, українсько-американські переговори, які тривали понад п’ять годин у Берліні 14 грудня, наразі не привели до остаточних рішень. Вони, нібито, мають бути продовжені наступного дня.

