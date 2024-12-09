У Донецьку ліквідован начальник Оленівської колонії

У тимчасово окупованому Донецьку вранці 9 грудня потужно вибухнув позашляховик, у якому перебував начальник Оленівської колонії так званої «днр». Злочинця було ліквідовано. Як повідомляють місцеві джерела та чисельні Телеграм-канали, подія сталася на вулиці Університетській неподалік від готелю Park Inn.

У результаті вибуху щонайменше двоє осіб зазнали серйозних поранень. Telegram-канал «Mash» зазначає, що ліквідованим злочинцем є сергій євсюков, керівник колонії. Його дружина також потужно постраждала: їй відірвало ногу, і вона перебуває у вкрай критичному стані в лікарні.

Попереднє розслідування встановило, що під днищем автомобіля Toyota Land Cruiser було закладено пластид у кількості близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Слідчий комітет рф уже відкрив кримінальну справу. Призначено низку експертиз, включно з вибухотехнічною, для з’ясування усіх обставин вибухової події.

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❗Нагадаємо, 28 липня 2022 року у виправній колонії №120 в Оленівці стався вибух, що зруйнував приміщення, в якому утримували українських військовополонених. Унаслідок цього загинули понад 50 полонених людей, а близько 150 отримали поранення.

У липні 2023 року Служба безпеки України висунула підозру колишньому керівництву Оленівської колонії, звинувативши його у причетності до трагедії.

☝️ Також раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Луганську підірвали автомобіль УАЗ, що призвело до ліквідації російського майора армії загарбників, дмитра первухи.