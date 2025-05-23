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У Донецькій області через обстріли загинули троє мирних жителів

Денис Молотов
Денис Молотов
У Донецькій області через обстріли загинули троє мирних жителів

Російські війська продовжують обстрілювати мирні міста Донеччини. Як повідомила пресслужба Національної поліції 23 травня, внаслідок ворожих атак минулої доби загинули троє цивільних людей, ще четверо отримали поранення.

📢 «Донеччина. Троє вбитих, четверо поранених: поліція задокументувала воєнні злочини росіян. Війська рф обстріляли 15 населених пунктів. Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків», — зазначено у звіті поліції.

🏚️ Найбільше постраждала Костянтинівка — по місту завдано п’ять артилерійських ударів, унаслідок яких одна людина загинула, ще двоє місцевих жителів були травмовані.

У Райгородку окупанти застосували ударний дрон літакового типу «Ланцет», внаслідок чого один мирний мешканець загинув, ще один отримав поранення.

🔴 Ще один трагічний випадок зафіксовано у Покровську: одна людина загинула, одна — постраждала. Таким чином, загальна кількість жертв обстрілів Донеччини за минулу добу — троє загиблих і четверо поранених.

📌 Окрім цього, згідно з наявними даними, російські війська атакували щонайменше 15 населених пунктів області, спричинивши руйнування майже півсотні цивільних об’єктів.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Маріуполі російська адміністрація планує знести близько 10 тисяч приватних будинків. Це може свідчити про спробу остаточного знищення слідів довоєнної забудови та витіснення місцевого населення. За даними міської влади, у період російської блокади Маріуполя понад 38 тисяч приватних будинків були пошкоджені, а ще 6,5 тисяч — повністю зруйновані.

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