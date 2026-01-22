Ракетно-дронова атака рф по Кривому Рогу: поранені 11 людей

Унаслідок атаки рф по Кривому Рогу ракетами та ударними дронами постраждали 11 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram у четвер, 22 січня.

За його словами, під ворожий удар потрапили житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають одразу на кількох локаціях міста.

📢 «За попередньою інформацією, поранення отримали 11 людей, із них троє дітей. До лікарень доставлено 8 людей, у тому числі 1,5-річного хлопчика. Стан усіх – середньої тяжкості, лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Двоє дітей – 8 та 10 років – також у стані середньої тяжкості, направлені на швидкій до дитячої лікарні», – повідомив Вілкул.

☝️ У місті суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок, будинки приватного сектору, адміністративні споруди, об’єкти інфраструктури та заклад культури.

Через обстріли без електропостачання залишилися близько 10 тисяч абонентів. Наразі енергетики намагаються перезапустити великі котельні, однак у місті очікується зниження температури теплоносія.

🚰 Система «Міськводоканалу» частково переведена на роботу від генераторів. Водопостачання збережеться, однак тиск у мережі буде знижений.

📢 «Працюють усі оперативні та комунальні служби», – запевнив очільник Ради оборони міста.

☝️ Нагадаємо, цього дня російські війська протягом близько 10 годин атакували Кривий Ріг ударними дронами, після чого завдали удару балістичними ракетами. В одному з районів міста пошкоджено три двоповерхові будинки, чотири котеджі та п’ять будинків приватного сектору.

👉 Також відомо, що впродовж минулої доби на фронті відбулось 154 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб.