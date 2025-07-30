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У ChatGPT з’явився новий освітній інструмент

Денис Молотов
Денис Молотов
У ChatGPT з’явився новий освітній інструмент

Компанія OpenAI представила новий режим у чат-боті ChatGPT, спеціально розроблений для навчання. Про це 29 липня повідомили у соцмережі X (раніше Twitter).

За словами розробників, ChatGPT дедалі активніше використовують студенти та школярі. Саме тому, компанія прагне зробити його не просто джерелом відповідей, а повноцінним освітнім інструментом. Саме з цією метою було створено режим навчання, який сприяє глибшому розумінню матеріалу.

📢 «Режим навчання створено як інтерактивний досвід. Він використовує сократівський метод та поетапні підказки, щоб направляти користувача в процесі навчання», — йдеться у повідомленні OpenAI.

Новий функціонал дозволяє розв’язувати завдання не через просту видачу відповіді, а через покрокову логіку, що має допомогти краще засвоїти матеріал. Над створенням режиму працювали експерти в галузі освіти. Й ого запуск став першим етапом масштабної ініціативи компанії щодо інтеграції штучного інтелекту в освітній процес.

Функція доступна користувачам усіх тарифних планів — Free, Plus, Pro та Team. Щоб її активувати, потрібно натиснути опцію «Study and learn» (в українській версії — «Учіться і пізнавайте») у налаштуваннях під полем для введення тексту.

📢 «Освіта є ключовою сферою застосування штучного інтелекту, і за допомогою NextGenAI та ініціативи SCALE Стенфордського університету ми проводимо довгострокові дослідження, щоб краще зрозуміти, як інструменти штучного інтелекту формують майбутнє навчання», — додали в OpenAI.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що OpenAI працює над створенням власного браузера з вбудованим ШІ. Його основа базуватиметься на Chromium — так само як і Google Chrome, однак функціональність буде орієнтована не на класичну навігацію по сайтах, а на обробку запитів у чатоподібному інтерфейсі.

👉 Також стало відомо, що компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно презентувала свою нову модель штучного інтелекту Grok 4, а також оголосила про запуск преміальної підписки на ШІ вартістю $300 на місяць.

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