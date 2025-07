У ChatGPT з’явився новий освітній інструмент

Компанія OpenAI представила новий режим у чат-боті ChatGPT, спеціально розроблений для навчання. Про це 29 липня повідомили у соцмережі X (раніше Twitter).

За словами розробників, ChatGPT дедалі активніше використовують студенти та школярі. Саме тому, компанія прагне зробити його не просто джерелом відповідей, а повноцінним освітнім інструментом. Саме з цією метою було створено режим навчання, який сприяє глибшому розумінню матеріалу.

📢 «Режим навчання створено як інтерактивний досвід. Він використовує сократівський метод та поетапні підказки, щоб направляти користувача в процесі навчання», — йдеться у повідомленні OpenAI.

Новий функціонал дозволяє розв’язувати завдання не через просту видачу відповіді, а через покрокову логіку, що має допомогти краще засвоїти матеріал. Над створенням режиму працювали експерти в галузі освіти. Й ого запуск став першим етапом масштабної ініціативи компанії щодо інтеграції штучного інтелекту в освітній процес.

Функція доступна користувачам усіх тарифних планів — Free, Plus, Pro та Team. Щоб її активувати, потрібно натиснути опцію «Study and learn» (в українській версії — «Учіться і пізнавайте») у налаштуваннях під полем для введення тексту.

📢 «Освіта є ключовою сферою застосування штучного інтелекту, і за допомогою NextGenAI та ініціативи SCALE Стенфордського університету ми проводимо довгострокові дослідження, щоб краще зрозуміти, як інструменти штучного інтелекту формують майбутнє навчання», — додали в OpenAI.

As ChatGPT becomes a go-to tool for students, we’re committed to ensuring it fosters deeper understanding and learning.

Introducing study mode in ChatGPT — a learning experience that helps you work through problems step-by-step instead of just getting an answer. pic.twitter.com/B8VbRYJH6r

