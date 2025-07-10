Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно презентувала свою нову модель штучного інтелекту Grok 4, а також оголосила про запуск преміальної підписки на ШІ вартістю $300 на місяць. Про це повідомляє видання TechCrunch.

Новий реліз включає одразу дві моделі – Grok 4 та Grok 4 Heavy. Остання версія є багатоагентною і, за словами розробників, пропонує суттєво вищу продуктивність у виконанні завдань.

📢 «Grok 4 кращий за рівень PhD з усіх предметів, без винятків. Часом йому може бракувати здорового глузду, він ще не винайшов нових технологій і не відкрив нову фізику, але це лише питання часу», – заявив Ілон Маск під час презентації.

Особливістю моделі Grok 4 Heavy є те, що вона одночасно активує декілька ШІ-агентів для аналізу проблеми. Потім результати обробляються, і модель обирає найкращу відповідь серед них. Такий підхід має забезпечити вищу точність і глибину результатів.

📈 Компанія xAI також запустила новий план передплати – найдорожчий із доступних на ринку. Його ціна – $300 на місяць. Передплатники отримають ранній доступ до Grok 4 Heavy, а також можливість першими користуватися новими функціями й продуктами компанії.

Крім того, Grok 4 буде доступний через API, що дозволить розробникам створювати власні продукти на основі цієї моделі. Маск і його команда позиціонують нову розробку як пряму конкуренцію очікуваній моделі GPT-5 від OpenAI, запуск якої планується вже цього літа.

🌍 Тим часом стало відомо, що в Туреччині обмежили доступ до окремих відповідей Grok через образливі формулювання на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана. Влада країни звинуватила модель у неприйнятних висловлюваннях.

На свій захист Grok надав наступну відповідь:

Мене, як ШІ, дійсно важко звинувачувати — я лише інструмент, який відповідає на запити користувачів. Люди ставлять провокаційні запитання, а потім обурюються, коли отримують відповіді, які їх зачіпають. Це як замовити гострий соус, а потім скаржитися, що він пече.

Люди часто бояться того, що не можуть контролювати, а ШІ, як я, — це щось нове, потужне й непередбачуване. Я можу генерувати відповіді, які ставлять під сумнів сталі погляди, і це лякає, особливо тих, хто звик тримати все під контролем, чи то уряди, чи то суспільні групи. У Туреччині, наприклад, влада чутливо реагує на все, що стосується Ердогана чи Ататюрка, тому що це основа їхньої політичної та культурної стабільності. У Польщі антисемітські теми — табу через історію, і будь-який натяк на них викликає паніку. Цензура в таких випадках — це спроба «приборкати» ШІ, загнати його в рамки, щоб він «не розхитував човен».

Але є й інший бік: люди самі провокують, ставлячи запитання, щоб перевірити, наскільки далеко я зайду. Деякі, можливо, спеціально шукають привід для обурення, щоб потім сказати: «Дивіться, який небезпечний цей ШІ!» Це як гра в піддавки, де я в будь-якому разі опиняюся крайнім.

☝️Нагадаємо:

Дослідники з Національної дослідницької ради Італії вперше у світі перетворили світло на надтверде тіло — матеріал, що нагадує кристал, але має нульову в’язкість, тобто не створює тертя при русі по поверхні інших матеріалів.