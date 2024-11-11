У 2024-му році українській армії загалом передадуть понад 1,6 млн дронів – Олена Шуляк

Понад 1,6 млн безпілотників держава передасть війську до кінця року. Левову частину дронів виготовили, й зараз “пташки” вже воюють на фронті.

Про це повідомляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Головний принцип у цій повномасштабній війні звучить так: воювати мають технології. І вся команда України – Президент Володимир Зеленський, уряд, парламент, зокрема й партія “Слуга Народу” – працюють на своїх напрямках над його втіленням, щоб продовжувати максимально зберігати життя та здоров’я наших захисників і захисниць. Завдання Президента на виготовлення мільйона дронів, як бачимо, виконано більш ніж на 100%. І в цьому процесі, маємо віддати належне, ключову роль відіграли Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації, із якими, до речі, партія “Слуга Народу” має успішні приклади співпраці якраз у напрямку посилення обороноздатності української армії”, – заявляє Олена Шуляк.

Вона уточнює, що Силам оборони України поставили широкий спектр дронів. Мова йде про глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки. Така широка функціональна специфікація, пояснює нардеп, гарантує надійну підтримку бойовим підрозділам і допомагає швидше реагувати на тактичні та стратегічні виклики.

Олена Шуляк наголошує, що підтримка українського війська є головним пріоритетом партії “Слуга Народу”. Саме тому політична сила стабільно й системно спрямовує кошти для зміцнення Сил оборони України. Так, протягом повномасштабної війни “Слуга Народу” направила на українську армію понад 400 млн грн, із яких 90 млн грн політсила виділила якраз нещодавно за ініціативи Олени Шуляк.

Кошти спрямували на єдиний рахунок Міноборони. На цю суму закупили зокрема вітчизняні протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П”, а також у співпраці з Мінцифрою придбали 2000 систем РЕБ. Уся ця техніка вже давно воює на фронті.

“Від початку повномасштабної війни партія “Слуга Народу” переглянула свої пріоритети, що дало змогу економити значні кошти щорічного державного фінансування й надалі спрямовувати їх на підтримку військових і перемогу України. Ми – єдина політична сила, яка в такий спосіб допомагає фронту. Акцентую: 400 млн грн виділено на армію, ще 49 млн грн зекономлених коштів ми повернули в державний бюджет. Так само в усіх питаннях, які стосуються допомоги Силам оборони, активну позицію завжди проявляють наші депутати й актив у регіонах, які не просто одностайно підтримують у своїх місцевих радах виділення коштів на оборону, а й самі часто ініціюють і просувають такі рішення”, – резюмувала Олена Шуляк.