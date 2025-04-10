Тисячі українців зможуть відновити зруйнований будинок: в “єВідновленні” запрацював новий функціонал

Нещодавно запрацював новий, довгоочікуваний функціонал державної програми “єВідновлення”, який дає змогу українцям отримувати компенсації на відбудову знищеного житла на тій самій ділянці землі, де воно колись і розташовувалося. Це було давно передбачено законодавством, однак реалізація затягнулася через певні технічні нюанси, які державі вдалося владнати. Тому перші 600 родин уже мали отримати кошти.

Про це заявила народний депутат і голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

“Формуючи законодавчу основу програми у відповідному Законі 3410-IX, ми передбачили таку можливість, бо розуміли: багато українців захочуть відродити власний дім саме там, де він був. Для українців почуття рідної землі й дому – це не просто слова. Це історія поколінь, пам’ять, місце сили, яке визначає нас. Саме тому багато людей чекали саме цього рішення – можливості не просто отримати сертифікат на купівлю житла, а повернутися туди, де пройшло їхнє життя”, – заявила парламентарка.

Компенсація, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, проходитиме у два етапи: спочатку виплатять половину коштів, а після звіту – ще половину. Гроші можна витратити на будматеріали, будівельні роботи та розробку документації, розповідають у політичній силі.

Новий початок у новій оселі

Починаючи з 2023 року, відколи запрацювало “єВідновлення”, держава вже виплатила українцям за пошкоджене та знищене житло понад 17 млрд грн, а це дало змогу більш ніж 90 тис. українських родин відновити помешкання за допомогою програми.

Цього ж року, інформують у партії “Слуга Народу”, держава спрямовує на “єВідновлення” 19 млрд грн. У політсилі акцентують, що більшість цих коштів – 15 млрд із 19 – направляють насамперед для компенсацій переселенцям, які офіційно мають статус ВПО та в яких повністю зруйноване житло, і воно було єдиним для проживання. Ця підтримка загалом стосуватиметься щонайменше 10 тис. українських сімей, із яких понад 6 тис. сімей уже отримали кошти.

У партії “Слуга Народу” наголошують, що наступним етапом “єВідновлення” мають стати виплати компенсацій для українських переселенців, чиє житло знищене на тимчасово окупованих територіях. Політична сила працює над тим, щоб це сталося якомога швидше.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, низка українських громад отримають гранти на десятки тисяч доларів для того, щоб забезпечити соціальними послугами ті сім’ї, які виховують дітей із порушеннями розвитку та інвалідністю, а також для створення дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) – великих прийомних сімей, де виховуються 5-10 дітей.