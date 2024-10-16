ТЦК вважає рейди з «оповіщення» ефективними: зросла кількість «добровольців»

Після проведення рейдів з “оповіщення” у публічних місцях, зросла кількість добровільних відвідувань територіальних центрів комплектування. Про це в етері телемарафону розповіла Лариса Козак, офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК, у середу, 16 жовтня.

За словами Козак, такі ініціативи позитивно вплинули на свідомість громадян, хоча окремі українці й надалі намагаються уникати контактів із ТЦК.

📢 «Можу відзначити, що явка збільшилась. Більше того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками», — зазначила Козак.

Втім, вона підкреслила, що чимало громадян все ще продовжують уникати прямих контактів із ТЦК. Вони ніколи добровільно не з’являться до центру, через що примусові заходи з «оповіщення» залишаються актуальними.

📢 «Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені не відомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК», — додала вона.

Козак наголосила, що всі дії здійснюються у правовому полі відповідно до чинних нормативно-правових актів. Вони дозволяють проводити такі заходи з «оповіщення».

👉 Нагадаємо, 11 жовтня в Києві біля Палацу спорту співробітники ТЦК та СП спільно з Нацполіцією перевіряли документи чоловіків після ювілейного концерту відомого рок-гурту «Океану Ельзи». Деяких, у кого виникли проблеми з документами, затримали та примусово доправили до ТЦК та СП, а іншим вручили повістки.

Того ж вечора, та наступні дні, рейди відбулися в клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова та інших міст.