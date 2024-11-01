Центренерго спростували інформацію про графіки відключень світла

Пресслужба «Центренерго» спростувала інформацію про ймовірне введення графіків відключення електроенергії з наступного тижня. Зазначено, що відповідну заяву зробив лише незалежний член наглядової ради компанії. Про це повідомили у заяві, розміщеній у Facebook вдень п’ятниці, 1 листопада.

📢 «У ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на незалежного члена наглядової ради нашої компанії, Володимира Величка, щодо можливих графіків відключень електроенергії. Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК “Укренерго”. Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії», — йдеться в офіційному повідомленні.

Крім того, в «Центренерго» зазначили, що юридичний відділ компанії «розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду».

Пресслужба також підкреслила стабільність енергосистеми й закликала ЗМІ отримувати офіційні коментарі безпосередньо в компанії.

Раніше цього дня «Інтерфакс-Україна» з посиланням на члена наглядової ради Володимира Величка повідомив, що у разі зниження температури графіки відключень електроенергії можуть бути застосовані вже з наступного тижня. Величко також акцентував на підвищенні цін через зростання споживання в європейських країнах. Це може вплинути на можливість комерційного імпорту електроенергії на український ринок.

У свою чергу, вранці 1 листопада «Укренерго» нагадало про дефіцит потужності в енергосистемі у ранкові та вечірні години. Компанія закликає використовувати потужні електроприлади з 9:00 до 15:00 — у період пікової генерації сонячних електростанцій. Компанія також повідомила, що імпорт електроенергії здійснюватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.

15 жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко зазначив, що з початком опалювального сезону Україна готується до можливих масованих атак. Окупанти з рф можуть знов цілити на енергетичну інфраструктуру України.

Раніше, 30 вересня, тимчасово виконуючий обов’язки голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт повідомив, що, за умов температури не нижче 0°C, Україна може обійтися без відключень світла або зі зниженими обмеженнями взимку.