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СУСПІЛЬСТВО

З наступного тижня можуть поновити графіки відключень електроенергії

Денис Молотов
Денис Молотов
З наступного тижня можуть поновити графіки відключень електроенергії

Вже з наступного тижня в Україні можуть поновити погодинні графіки відключень електроенергії у зв’язку з очікуваним суттєвим похолоданням. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» у п’ятницю, 1 листопада, посилаючись на члена наглядової ради компанії «Центренерго» Володимира Величка.

📢 «З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК “Укренерго” не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень», – зазначив Величко.

Він також зауважив, що наразі в енергосистемі вже спостерігається зростання споживання електроенергії. Пік цього споживання змістився з 20:00 на 19:10. Величко підкреслив, що зниження температури вплине на попит на енергію і в Європі. А це, ймовірно, призведе до зростання цін на електроенергію, особливо з огляду на зменшення частки відновлювальних джерел.

Енергетики, за його словами, продовжують ремонтно-відновлювальні роботи в системі та планують додатково підключити близько 1 ГВт генеруючої потужності.

☝️ Крім того, 30 жовтня тимчасовий виконувач обов’язків голови НЕК «Укренерго» Олексій Брехт попередив, що зима 2024-2025 років може виявитися складнішою, ніж попередні три. В Укренерго розглядають кілька можливих сценаріїв, зокрема і такий, коли люди можуть залишатися без електрики по 8 та більше годин через можливі ворожі обстріли.

📌 Голова Запорізької ОВА Іван Федоров, своєю чергою, 25 жовтня закликав жителів Запоріжжя та області бути готовими до можливих тривалих відключень електроенергії взимку.

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