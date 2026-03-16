Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто

Денис Молотов
Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто
Фото з відкритих джерел: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Україна нібито відмовилася від тристоронньої зустрічі щодо нафтопроводу «Дружба» зі Словаччиною та Угорщиною. Про це 16 березня повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі X (колишній Twitter).

За його словами, тристоронню консультацію за участю міністрів енергетики Словаччини та України було заплановано, але українська сторона відмовилася від участі.

📢 «На сьогодні було заплановано тристоронню консультацію за участю міністрів енергетики Словаччини та України, але українська сторона зрештою відмовилася брати в ній участь», – написав він.

☝️ Сіярто додав, що угорська делегація провела у Києві три з половиною дні, намагаючись налагодити діалог, проте всі запити на зустрічі були відхилені.

📢 «Усі запити про зустрічі були відхилені, а інспекторам ЄС також не дозволяють виїзд на об’єкт», – зазначив він.

Міністр підкреслив, що на думку угорської сторони, Україна не відновлює роботу нафтопроводу «Дружба» виключно з політичних міркувань, хоча технічно він готовий до експлуатації.

Українська сторона наразі не прокоментувала заяву Петера Сіярто.

Нагадаємо, транспортування російської нафти через Україну по «Дружбі» було зупинено наприкінці січня після масштабної атаки росії. Угорщина та Словаччина вважають Київ відповідальним за зупинку.

Шостий президент України Володимир Зеленський на початку березня повідомив, що нафтопровід може запрацювати через місяць-півтора. Зазначається, що до цього часу в Угорщині мають відбутися вибори.

👉 Також раніше МЗС України спростувало статус «угорської делегації»: туристи, а не офіційні особи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Анжела Стент: війна США проти Ірану може зіграти на користь росії

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

План США щодо страхування суден у Ормузькій протоці має перешкоди

ПОЛІТИКА

Генштаб повідомив про серію ударів по інфраструктурі армії рф

ВАЖЛИВО

Молдова реагує на екологічні наслідки російської атаки на ГЕС

ПОДІЇ

На фронті зафіксували понад 60 атак, найактивніше ворог дає на Костянтинівському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті “шахедів”: експерт оцінив ризики

ПОДІЇ

Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

ПОЛІТИКА

Аеропорт Кувейту зазнав атаки дронів, Іран атакує енергоресурси в регіоні – що відбувається на Близькому Сході

ПОДІЇ

У частині маршруток Києва підняли тариф на проїзд

СУСПІЛЬСТВО

Десятки народних обранців в Раді хочуть скласти мандати

ВАЖЛИВО

Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці

СПОРТ

На фронті за добу 9 березня сталось 130 боїв – Генштаб

ВІЙНА

Нафтогаз виграв суд проти Газпрому на $1,4 млрд

ВАЖЛИВО

Україна та Румунія домовилися про співпрацю в енергетиці й обороні

ВАЖЛИВО
