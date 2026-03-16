Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто

Україна нібито відмовилася від тристоронньої зустрічі щодо нафтопроводу «Дружба» зі Словаччиною та Угорщиною. Про це 16 березня повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «На сьогодні було заплановано тристоронню консультацію за участю міністрів енергетики Словаччини та України, але українська сторона зрештою відмовилася брати в ній участь», – написав він.

☝️ Сіярто додав, що угорська делегація провела у Києві три з половиною дні, намагаючись налагодити діалог, проте всі запити на зустрічі були відхилені.

📢 «Усі запити про зустрічі були відхилені, а інспекторам ЄС також не дозволяють виїзд на об’єкт», – зазначив він.

Міністр підкреслив, що на думку угорської сторони, Україна не відновлює роботу нафтопроводу «Дружба» виключно з політичних міркувань, хоча технічно він готовий до експлуатації.

Українська сторона наразі не прокоментувала заяву Петера Сіярто.

Нагадаємо, транспортування російської нафти через Україну по «Дружбі» було зупинено наприкінці січня після масштабної атаки росії. Угорщина та Словаччина вважають Київ відповідальним за зупинку.

Шостий президент України Володимир Зеленський на початку березня повідомив, що нафтопровід може запрацювати через місяць-півтора. Зазначається, що до цього часу в Угорщині мають відбутися вибори.

👉 Також раніше МЗС України спростувало статус «угорської делегації»: туристи, а не офіційні особи.