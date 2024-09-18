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ПОЛІТИКА

Міжнародний валютний фонд не поїде на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Міжнародний валютний фонд не поїде на росію

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вирішив перенести заплановану консультаційну місію з росією на невизначений період через технічні труднощі. Про це повідомив виконавчий директор від росії у МВФ Олексій Можин в інтерв’ю російській агенції ТАСС.

📢 «Керівництво фонду повідомило російську сторону і Раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина відкладення місії згадувалася технічна неготовність місії до проведення консультацій», – зазначив Можин.

Він додав, що росія розуміє, що багато європейських країн публічно висловлювалися проти відновлення співпраці між МВФ та росією. Більшість вважає проведення таких консультацій неприйнятним.

Підготовка до консультацій, як пояснив Можин, тривала понад рік, а ініціатива виходила від співробітників фонду.

📢 «російська сторона ніколи не просила про проведення консультацій, але завжди висловлювала готовність ухвалити місію фонду на виконання зобов’язань у рамках Статуту МВФ. Таку готовність російська сторона знову підтверджує», – підкреслив він.

👉 Варто нагадати, що на початку вересня Міжнародний валютний фонд заявляв про намір вперше з початку російської агресії проти України відправити свою офіційну місію до москви. Спочатку планувалося, що місія розпочне роботу онлайн 16 вересня. Потім делегація МВФ планувала проведення зустрічі з російськими посадовцями у москві до 1 жовтня.

📌 Також раніше було повідомлено, що з 2 вересня Райффайзенбанк (Raiffeisen Bank) припиняє обслуговування вихідних валютних переказів для фізичних осіб на росії. Як повідомляє The Insider з посиланням на заяву банку, таке рішення ухвалене у зв’язку з настановами австрійської материнської компанії RBI, якій ці рекомендації надав Європейський центробанк.

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