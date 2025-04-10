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«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року

Денис Молотов
Денис Молотов
«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року

Україна та Європейський Союз продовжили дію особливого режиму, який отримав назву «транспортний безвіз» до кінця 2025 року. Інформацію про домовленості повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram-каналі в четвер, 10 квітня.

📢 «Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів», – зазначив український політик.

Шмигаль підкреслив, що це вже четверта пролонгація угоди, яка була укладена в червні 2022 року. За словами прем’єр-міністра, угода показала свою ефективність.

📢 «Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%», – зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що «транспортний безвіз» є важливою частиною секторальної інтеграції України до Європи та передумовою для членства України в Євросоюзі.

☝️ Раніше вже стало відомо, що Шмигаль обговорив продовження «транспортного безвізу» з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою під час свого візиту до Брюсселя.

📌 Також ЗМІ повідомили, що Євросоюз не планує автоматично продовжувати режим торговельних преференцій (торговельний безвіз) для України після завершення їх дії 5 червня.

📌 Відомо, що Україна наполягає та намагається продовжити дію режиму «торговельного безвізу» з Європейським Союзом щонайменше до завершення 2025 року. Наразі Україна активно веде діалоги з усіма партнерами в ЄС.

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