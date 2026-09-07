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У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 07.09.2026

У Солом’янському районі Києва 7 вересня поліціянт застосував табельну зброю під час виїзду на повідомлення про домашнє насильство. Чоловік, щодо якого надійшов виклик, помер. Про це повідомила столична поліція, передає УНН.

За інформацією правоохоронців, чоловік бив свою матір і намагався її задушити. На виклик прибули працівники Солом’янського управління поліції.

Під час з’ясування обставин чоловік, як стверджують у поліції, «кинувся на правоохоронця». Після цього поліціянт відкрив вогонь.

📢 «Працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю», — повідомили у поліції.

Обставини встановлюють за участю ДБР

На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та Державного бюро розслідувань. Вони з’ясовують обставини інциденту.

У повідомленні поліції не наведено даних про стан матері загиблого. Також не уточнено, чи мав чоловік зброю та, чи зазнав ушкоджень правоохоронець. Висновків щодо правомірності застосування вогнепальної зброї в оприлюдненому повідомленні немає.

👉 Нагадаємо, що у Прилуках за версією ДБР, сержант районного ТЦК разом з іншим військовослужбовцем заламав чоловікові руки за спину й намагався заштовхнути його до службового автомобіля. Результат — перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та ушкодження нерва.

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