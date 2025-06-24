Вівторок, 24 Червня, 2025
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Трамп про майбутню величезну любов між Іраном та Ізраїлем

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп про майбутню величезну любов між Іраном та Ізраїлем

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран звернулися до нього з проханням відновити мир. Відповідний допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social, підкресливши, що обидві держави зробили це майже одночасно.

📢 «Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно та сказали: “МИР!” Я знав, що час настав ЗАРАЗ», — написав Трамп, акцентуючи на моменті, який, за його словами, став вирішальним для деескалації напруги.

У своєму зверненні американський лідер висловив оптимізм щодо майбутнього обох держав. Трамп пообіцяв їм процвітання та мирне співіснування, якщо вони дотримуватимуться курсу на діалог.

📢 «Обидві країни побачать величезну ЛЮБОВ, МИР І ПРОЦВІТАННЯ у своєму майбутньому. Вони мають так багато чого виграти, і водночас так багато чого втратити, якщо зійдуть з дороги ПРАВЕДНОСТІ ТА ІСТИНИ. Майбутнє Ізраїлю та Ірану БЕЗМЕЖНЕ та сповнене великих ОБІЦЯНОК. БЛАГОСЛОВИ ВАС ОБОХ БОГ!», — написав він.

Трамп про майбутню величезну любов між Іраном та Ізраїлем

☝️ Відомо, що напередодні Трамп заявив про досягнення домовленостей між Ізраїлем і Іраном щодо тимчасового перемир’я, яке має набути чинності протягом 12 годин. Після цього, за його словами, збройне протистояння буде завершене.

📌 Пізніше з’явилась інформація, що прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, на прохання Трампа, провів телефонні переговори з Тегераном. В ході розмови Іран попередньо погодився на пропозицію щодо припинення вогню.

☝️ Нагадаємо також, що Іран готовий призупинити свої військові дії у відповідь на ізраїльські атаки, якщо армія Ізраїлю припинить обстріли до 04:00 ранку за тегеранським часом, 24 червня.

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