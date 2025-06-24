Трамп про майбутню величезну любов між Іраном та Ізраїлем

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран звернулися до нього з проханням відновити мир. Відповідний допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social, підкресливши, що обидві держави зробили це майже одночасно.

📢 «Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно та сказали: “МИР!” Я знав, що час настав ЗАРАЗ», — написав Трамп, акцентуючи на моменті, який, за його словами, став вирішальним для деескалації напруги.

У своєму зверненні американський лідер висловив оптимізм щодо майбутнього обох держав. Трамп пообіцяв їм процвітання та мирне співіснування, якщо вони дотримуватимуться курсу на діалог.

📢 «Обидві країни побачать величезну ЛЮБОВ, МИР І ПРОЦВІТАННЯ у своєму майбутньому. Вони мають так багато чого виграти, і водночас так багато чого втратити, якщо зійдуть з дороги ПРАВЕДНОСТІ ТА ІСТИНИ. Майбутнє Ізраїлю та Ірану БЕЗМЕЖНЕ та сповнене великих ОБІЦЯНОК. БЛАГОСЛОВИ ВАС ОБОХ БОГ!», — написав він.

☝️ Відомо, що напередодні Трамп заявив про досягнення домовленостей між Ізраїлем і Іраном щодо тимчасового перемир’я, яке має набути чинності протягом 12 годин. Після цього, за його словами, збройне протистояння буде завершене.

📌 Пізніше з’явилась інформація, що прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, на прохання Трампа, провів телефонні переговори з Тегераном. В ході розмови Іран попередньо погодився на пропозицію щодо припинення вогню.

☝️ Нагадаємо також, що Іран готовий призупинити свої військові дії у відповідь на ізраїльські атаки, якщо армія Ізраїлю припинить обстріли до 04:00 ранку за тегеранським часом, 24 червня.