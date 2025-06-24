Вівторок, 24 Червня, 2025
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Іран висував умови припинення бойових дій

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран висував умови припинення бойових дій

Іран готовий призупинити свої військові дії у відповідь на ізраїльські атаки, якщо армія Ізраїлю припинить обстріли до 04:00 ранку за тегеранським часом, 24 червня. Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

📢 «За умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4 ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього», – зазначив очільник МЗС.

☝️ Водночас Аракчі відкинув припущення про досягнення домовленості щодо припинення вогню, додавши, що саме Ізраїль несе відповідальність за ескалацію.

Міністр наголосив, що остаточне рішення про припинення бойових дій буде ухвалене згодом, після оцінки оперативної обстановки на місцях. Також він подякував іранським військовим за дії під час конфлікту.

📢 «Військові операції проти Ізраїлю тривали до останньої хвилини», – підкреслив Аракчі, натякаючи, що бойова фаза, ймовірно, вже завершилася.

Тим часом місцеві ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що ізраїльська армія продовжує завдавати ударів по території Ірану. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) цю інформацію поки офіційно не коментували.

Нагадаємо, цієї ночі президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і Іран нібито погодилися на припинення вогню, яке має розпочатися протягом 12 годин, після чого конфлікт буде вважатися завершеним.

За даними Reuters, раніше прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані провів телефонну розмову з іранською стороною як посередник. Це сталося на прохання Трампа після ракетного удару Ірану по американській базі в Катарі.

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