Келлог про небачені масштаби війни з часів Другої світової

Рівень російських атак на Україну вже сягнув безпрецедентного рівня, а кількість жертв — мільйонів. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час свого виступу на конференції з відновлення України в Римі, яка відбулася 10 липня.

📢 «Атаки, що відбулися лише цього тижня, своєю масштабністю просто жахливі. Школи, лікарні, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура зазнали російських атак. Що призвело до безглуздого вбивства українських цивільних осіб, включаючи жінок і дітей. Це має припинитися», – наголосив Келлог.

Він зауважив, що загальна кількість загиблих з обох боків уже «перевищила мільйони». Це є рівнем втрат, «небаченим з часів Другої світової війни». За його словами, ці колосальні жертви і масштаб руйнувань стали одним з головних чинників, які спонукають адміністрацію президента Дональда Трампа до активного пошуку «справедливого миру».

📢 «Цей рівень смертей і руйнувань, знову ж таки небачений з часів Другої світової війни, є головною мотивацією мандата президента Трампа на досягнення миру в цьому смертельному конфлікті – справедливого миру.</strong> Руйнування, спричинені війною, також є причиною того, чому Сполучені Штати співпрацюють з Україною для повного відновлення цієї нації після досягнення мирної угоди», – підкреслив він.

📌 За словами спецпредставника, відбудова України повинна стати невід’ємною частиною будь-якого мирного процесу. «Вкрай важливо, щоб повне припинення бойових дій негайно супроводжувалося комплексними зусиллями з відновлення України», – заявив Келлог.

📍Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські війська запустили по Україні 415 ракет і дронів різного типу. Сили протиповітряної оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби перехопили 382 одиниці, серед яких — 8 ракет Іскандер та 6 крилатих Х-101.

Основною ціллю удару став Київ, де, за офіційними даними, загинули двоє людей і понад 20 отримали поранення. Постраждала інфраструктура у восьми районах столиці — житлова, медична, освітня, транспортна та торговельна.