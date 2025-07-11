США розчаровані огидними атаками рф на Україну – Держдеп

Державний департамент США виступив із жорстким засудженням російських повітряних атак по українських містах, які останніми тижнями суттєво посилилися. Відповідну заяву зробила речниця Держдепу Теммі Брюс у четвер, 10 липня.

📢 «Президент чітко заявив, що російські атаки, що посилюються, огидні. Я можу також сказати вам, що ми рішуче засуджуємо ескалацію атак рф по Україні та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам загиблих», – наголосила вона.

Брюс також звернула увагу на рекордні масштаби, до яких росія вдалася в останні тижні у своїх повітряних атаках. За її словами, ключовий інтерес президента Дональда Трампа полягає в зупиненні людських жертв та запобігання знищення цивільної інфраструктури.

📢 «Він зробить усе можливе, щоби покласти край цій війні та будь-якій іншій війні, яку він матиме шанс завершити. Ми продовжимо працювати над цим», – підкреслила Брюс. Вона додала, що у Вашингтоні зростає розчарування через відсутність реального прогресу у припиненні війни.

Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ, президент Трамп вперше у своїй другій каденції ухвалив рішення про постачання зброї Україні в межах своїх президентських повноважень, які активно використовував його попередник.

🚨 У ніч проти 10 липня росія атакувала Київ ракетами та дронами. На ранок стало відомо про двох загиблих і щонайменше 20 поранених. Пошкоджено об’єкти інфраструктури у восьми районах столиці.

👉 Також повідомлялось, що рівень російських атак на Україну вже сягнув безпрецедентного рівня, а кількість жертв — мільйонів. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час свого виступу на конференції з відновлення України в Римі, яка відбулася 10 липня.