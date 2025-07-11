П’ятниця, 11 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США розчаровані огидними атаками рф на Україну – Держдеп

Денис Молотов
Денис Молотов
США розчаровані огидними атаками рф на Україну - Держдеп

Державний департамент США виступив із жорстким засудженням російських повітряних атак по українських містах, які останніми тижнями суттєво посилилися. Відповідну заяву зробила речниця Держдепу Теммі Брюс у четвер, 10 липня.

📢 «Президент чітко заявив, що російські атаки, що посилюються, огидні. Я можу також сказати вам, що ми рішуче засуджуємо ескалацію атак рф по Україні та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам загиблих», – наголосила вона.

Брюс також звернула увагу на рекордні масштаби, до яких росія вдалася в останні тижні у своїх повітряних атаках. За її словами, ключовий інтерес президента Дональда Трампа полягає в зупиненні людських жертв та запобігання знищення цивільної інфраструктури.

📢 «Він зробить усе можливе, щоби покласти край цій війні та будь-якій іншій війні, яку він матиме шанс завершити. Ми продовжимо працювати над цим», – підкреслила Брюс. Вона додала, що у Вашингтоні зростає розчарування через відсутність реального прогресу у припиненні війни.

Нагадаємо, що за повідомленнями ЗМІ, президент Трамп вперше у своїй другій каденції ухвалив рішення про постачання зброї Україні в межах своїх президентських повноважень, які активно використовував його попередник.

🚨 У ніч проти 10 липня росія атакувала Київ ракетами та дронами. На ранок стало відомо про двох загиблих і щонайменше 20 поранених. Пошкоджено об’єкти інфраструктури у восьми районах столиці.

👉 Також повідомлялось, що рівень російських атак на Україну вже сягнув безпрецедентного рівня, а кількість жертв — мільйонів. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час свого виступу на конференції з відновлення України в Римі, яка відбулася 10 липня.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Словаччина знову блокує санкції ЄС через питання російського газу

ЕКОНОМІКА

Фейк: Україна планує замінувати західний кордон — Fox News

СТОПФЕЙК

Зеленський прибув до Італії з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

Порт Роттердам готується до війни ЄС з росією

ПОЛІТИКА

Рютте: НАТО відповість нищівно, якщо путін атакує Естонію

ПОЛІТИКА

У Києві стався вибух біля ТЕЦ-6: над містом здійнявся густий дим

ПОДІЇ

Повітряна атака 8 липня: росія запустила 54 дрони

ВІЙНА

Таксисту, який ударив Тоню Матвієнко, повідомили про підозру

КРИМІНАЛ

Україні бракує $19 млрд: ЄС розглядає нові джерела фінансування

ЕКОНОМІКА

путін атакував Київ навмисно після розмови з Трампом – МЗС

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"