Трамп не запросив Зеленського на свою інавгурацію

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не надсилав запрошення українському шостому президенту Володимиру Зеленському на свою інавгурацію. Церемонія відбудеться 20 січня. Таку заяву Трамп зробив під час пресконференції у понеділок, 16 грудня.

Відповідаючи на питання журналістів щодо присутності Зеленського на церемонії, Трамп зазначив:

📢 «Ні, але якщо він захоче приїхати (на інавгурацію – ред.), я із задоволенням прийму його».

Політик також наголосив, що обидва лідери — Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін — повинні бути готові до укладення угоди. Вона повинна стати ключовим кроком до завершення війни.

Трамп раніше називав припинення війни в Україні своїм головним завданням після вступу на посаду. За повідомленнями медіа, команда обраного президента США наразі проводить переговори з Білим домом і представниками України, обговорюючи можливі шляхи досягнення миру з росією.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обраний президент США на зустрічі із лідерами України та Франції повторив, що хоче негайного припинення вогню в Україні. Зазначається, що три лідери, які розмовляли протягом 35 хвилин наодинці, не обговорювали конкретних деталей будь-якого бачення миру.